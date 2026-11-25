وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۲۹۰ روستا به اینترنت باکیفیت و پیشرفت ۸۰ درصدی کد پستی ۱۰ رقمی در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسبما، مرکز اردبیل سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر استانی دولت به استان اردبیل، ساختمان جدید اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان را بهره‌برداری کرد و گفت: این پروژه از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود و در ابتدای دولت چهاردهم ۵۰ درصد پیشرفت داشت که اکنون تکمیل شده است.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در یک سال و چند ماه گذشته افزود: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، پروژه‌های ارتباطی استان یا جلوتر از برنامه یا مطابق برنامه در حال اجراست.

هاشمی توسعه زیرساخت‌ها را از اولویت‌های وزارتخانه عنوان کرد و اظهار داشت: طبق برنامه هفتم پیشرفت، همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار باید به اینترنت باکیفیت متصل شوند که در دو سال اخیر ۲۹۰ روستای استان به شبکه متصل شده‌اند. توسعه فیبر نوری نیز در دستور کار قرار دارد.

وزیر ارتباطات با تأکید بر طرح کد پستی ۱۰ رقمی خاطرنشان کرد: این طرح زیرساخت دولت الکترونیک، شفافیت مالیاتی و جلوگیری از تصرف اراضی ملی را فراهم می‌کند و پیشرفت آن در استان بیش از ۸۰ درصد است.

وی تأمین برق سایت‌های ارتباطی و مجوز‌های محیط‌زیستی را از موانع اصلی توسعه برشمرد و پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه برای رفع نقاط کور جاده‌های اصلی را مطرح کرد.

هاشمی با اشاره به روند اتصال روستا‌ها گفت: در دولت چهاردهم بیش از ۲۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار متصل شده و برای همین تعداد دیگر نیز سازوکار لازم تدارک دیده شده است. تلاش می‌کنیم مردم روستا‌ها از کیفیت و سرعت اینترنت رضایت داشته باشند و همکارانم کیفیت شبکه را به‌صورت مستمر پایش می‌کنند.

وزیر ارتباطات در پایان از مدیران استانی تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد اردبیل در حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.