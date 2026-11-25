رئیس‌جمهور با تأکید بر اولویت دولت در رسیدگی به مناطق محروم و کم‌برخوردار گفت: هدف اصلی ما علاوه بر ساخت و بهسازی مدارس، اصلاح و تحول در روش‌های آموزش و تعلیم‌وتربیت است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی ، دکتر مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های دومین روز از سفر استانی خود به خراسان رضوی، صبح امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ با حضور در یکی از مدارس دخترانه منطقه توس، به‌منظور شرکت در «طرح ملی چهارشنبه‌های امام‌رضایی» اظهار داشت: حضور در این منطقه و در جایگاهی که فردوسی بزرگ برای ایرانیان افتخارآفرینی کرده است، بسیار ارزشمند است. استان خراسان رضوی نمادی از دو بال است؛ یکی اعتقاد و باور‌های دینی و دیگری فرهنگ و ایران و ایرانی که مایه افتخار، عزت و سربلندی ما شده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حضور در مشهد و زیارت امام رضا (ع) همواره لذت‌بخش است، ادامه داد: خدمت امام رضا (ع) رسیدیم تا با یاری ایشان و به یاد رهبر شهید عزیزمان، برای بهبود وضعیت معیشتی مردم خدمت کنیم. اعتقاد داریم با تأسی از امام رضا (ع)، راه و مسیر خدمت به جامعه استمرار خواهد داشت.

دکتر پزشکیان با اشاره به اینکه رسیدگی به مناطق محروم و کم‌برخوردار اولویت دولت است، تصریح کرد: اکنون در این مدرسه حضور داریم تا تأکید کنیم که دیگر در کشورمان شاهد مدرسه کلنگی و کانکسی نیستیم؛ بنا‌ها ساخته شده‌اند، اما هدف اصلی ما اصلاح و تغییر روش‌های آموزش و تعلیم‌وتربیت است. قولی نمی‌دهم که نتوانم به آن عمل کنم، ولی تا جایی که بتوانیم، خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار و محرومیت‌زدایی استمرار خواهد داشت.

رئیس‌جمهور همچنین در جمع دانش‌آموزان و خادمان حرم رضوی ضمن بیان خدا قوت به آنان گفت: شما دختران بر اساس آیات قرآن کوثر هستید و خداوند به‌جای فرزند پسر، به رسول خدا دختر اعطا کرد که نشان از جایگاه والای شما عزیزان دارد.