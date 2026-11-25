به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیصدوهفتادوهشتمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی به ریاست محمدعلی کی‌نژاد و با حضور رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (نماینده دانشگاه‌های غیرانتفاعی) و اعضای هیئت عالی جذب در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، کی‌نژاد، رئیس هیئت عالی جذب فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت و از میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی برای برگزاری جلسه هیئت عالی جذب قدردانی کرد.

در ادامه، محمدی، دبیر هیئت عالی جذب از زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌زاده در دوره تصدی مسئولیت دبیری قدردانی کرد.

همچنین پیش از دستور جلسه، دو پرونده از متقاضیان مشمول ماده ۱۵ که در کارگروه رسیدگی به شکایات بررسی شده بود، مطرح و به تأیید اعضا رسید.

در ادامه جلسه، ضیایی، دبیر هیئت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از عملکرد این دانشگاه طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۲ در دو نوبت فراخوان، ۱۵۵۹ اعلام نیاز و در سال ۱۴۰۴ نیز طی دو نوبت فراخوان، ۱۶۸۰ اعلام نیاز داشته است. همچنین در نوبت اول فراخوان سال ۱۴۰۵، تعداد ۹۴۶ اعلام نیاز با هماهنگی آمایش انجام شده است.

در بخش دیگری از این گزارش، آمار جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های مورد اشاره اعلام شد که بر این اساس، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۲۸ نفر، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۶۶ نفر، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۷۱ نفر و در سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۰۳ نفر جذب شده‌اند.

سپس صلاحیت تعدادی از اعضای هیئت‌های اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و فناوری‌های نوین آمل، صنعتی قم، هرمزگان، مشترک جاسب، مازندران، استانی مازندران، علوم پزشکی اصفهان، امام صادق (ع)، مشترک فرهنگستان‌ها، خلیج فارس، جیرفت، علامه طباطبایی، علوم پزشکی سمنان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی اردبیل، سرابان و شاهد تأیید شد.

همچنین معاون اجرایی و برنامه‌ریزی هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی از عملکرد مرکز جذب این وزارتخانه طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ ارائه داد.

وی با اشاره به آمار سهمیه‌ها و ابلاغ آرای جذب اظهار کرد: از مجموع ۲۳۶۳ سهمیه در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۴۱۱ ابلاغ رأی و از مجموع ۱۸۱۴ سهمیه در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۰۹۱ ابلاغ رأی انجام شده است. همچنین در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۹۸ ابلاغ رأی صورت گرفته است.

وی همچنین رشته‌های پرتقاضا در فراخوان‌های جذب را به ترتیب مهندسی کامپیوتر، حسابداری، مهندسی برق، مهندسی عمران، حقوق، مهندسی صنایع، مدیریت بازرگانی، مهندسی مکانیک، مشاوره و روان‌شناسی اعلام کرد.

زمانی، معاون اجرایی و برنامه‌ریزی هیئت مرکزی جذب وزارت علوم با اشاره به حرکت سامانه‌ها به سمت هوشمندسازی، از راه‌اندازی داشبورد‌هایی برای نظارت هیأت‌های عالی و مرکزی جذب خبر داد و افزود: اعلام نیاز دانشگاه‌ها و تطبیق آن با آمایش آموزش عالی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی همچنین هدف مرکز جذب را حرکت به سمت ارزیابی الکترونیکی عملکرد هیئت‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها عنوان کرد.

در بخش دیگری از جلسه، دبیر هیئت عالی جذب ضمن تأکید بر آغاز دور جدید سفر‌های استانی در هفته‌های آتی، به ثمرات و مزایای این سفر‌ها در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این سفر‌ها برای رفع ابهامات و مشکلات احتمالی فرایند جذب و فراهم کردن زمینه پرسش و پاسخ حضوری با اعضای هیأت‌های اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی انجام می‌شود.

همچنین جلیلی، دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر نقش پایش، نظارت و توانمندسازی در دریافت بازخورد از مجموعه‌های زیرمجموعه، به ضرورت توجه به افزایش کارایی در شرایط فعلی، با در نظر گرفتن هزینه‌ها و تردد‌ها اشاره کرد.

وی تأکید کرد: هیئت‌های مرکزی جذب باید دیدگاه‌ها و نظرات را به هیأت عالی جذب منعکس کنند و سازوکار‌های مربوط به نظارت، پایش و دریافت بازخورد را مورد بازبینی قرار دهند.

در پایان جلسه، دکتر محمدی دبیر هیئت عالی جذب بر راه‌اندازی نظام نظارت الکترونیکی با استفاده از داشبورد‌های مدیریتی سامانه‌های جذب وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد و مقرر شد این موضوع در دستور کار جلسه آتی هیئت عالی جذب قرار گیرد.