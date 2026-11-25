به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سمیه رفیعی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- طرح استفساریه ماده ۱۰ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

- طرح استفساریه تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

- طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

- طرح اصلاح بند (م) و تبصره بند (م) ماده ۱۰۱ و ماده ۱۰۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

- طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1

- طرح الحاق روز‌های ۹ اسفند و ۱۵ و ۱۸ تیر ماه به تقویم جمهوری اسلامی ایران

- طرح اصلاح تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

- طرح جامع حمایت از تولید

- طرح جامع مراقبت‌های پرستاری

- طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها

-لایحه ساماندهی اراضی تصرفی واقع در سکونتگاه‌های غیر رسمی

-لایحه اصلاح ماده ۳۶ موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون

- در اجرای ماده ۱۶۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم) طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.