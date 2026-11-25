به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،بخش‌های بازطراحی‌شده کتابخانه عمومی کومش سمنان شامل محوطه ورودی، نمازخانه و بخش‌های کودک و نوجوان است.

بخش‌های کودک و نوجوان این مجموعه نیز به پاسداشت جایگاه فرهنگی و ادبی مرحوم استاد اسماعیل همتی، به نام این چهره فقید نام‌گذاری شده است.

هادی ملاکاظمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سمنان گفت: اجرای این مرحله با هدف بهبود فضای فیزیکی کتابخانه، افزایش جذابیت محیط و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی گروه‌های مختلف مخاطب، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، انجام شده است.

به گفته ملاکاظمی، برای اجرای مرحله نخست طرح بازطراحی کتابخانه عمومی کومش سمنان، ۲۵ میلیارد ریال هزینه شد که این اعتبار با مشارکت شهرداری سمنان و از محل سهم نیم‌درصد درآمد شهرداری تامین اعتبار شد.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل طرح و آماده‌سازی فضا‌های پیش‌بینی‌شده به ۷۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد