اگر کارت سوخت به دستتان رسیده، اما رمز چهاررقمی آن را نمی‌دانید، پیش از مراجعه به پلیس‌+۱۰ یا مراکز خدمات کارت سوخت، این مطلب را بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کارت سوخت جدید را حدود یک ماه پیش از مامور پست تحویل گرفتم، اما خبری از رمز چهاررقمی نبود. نه داخل پاکت رمزی نوشته شده بود و نه پیامکی برایم ارسال شد. هر کس هم راه متفاوتی پیشنهاد می‌کرد: حتی با وجود نصب اپلیکیشن «سوخت من»، نتوانستم رمز کارت را پیدا کنم. در نهایت هم راه‌حل را متوجه شدم.

نداشتن رمز کارت سوخت لزوما به معنی خراب‌بودن کارت یا نیاز به دریافت کارت المثنی نیست. در بعضی موارد می‌توان رمز اولیه را به‌صورت اینترنتی پیدا کرد و اگر رمز قبلا تغییر کرده یا به هر دلیلی قابل بازیابی نباشد، امکان حذف آن از طریق مراکز خدمات کارت سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وجود دارد.

رمز اولیه کارت سوخت را از کجا پیدا کنیم؟

نخستین چیزی که باید بدانید این است که روش پیدا کردن رمز به نحوه ثبت درخواست کارت سوخت بستگی دارد. اگر درخواست کارت را اینترنتی ثبت کرده‌اید، بهتر است پیش از مراجعه حضوری، سامانه «سوخت من» را بررسی کنید.

برای این کار کافی است:

وارد نشانی fcs.niopdc.ir شوید.

با شماره تلفن مالک وسیله نقلیه وارد حساب کاربری شوید.

بخش «پیگیری درخواست‌ها» را باز کنید.

درخواست مربوط به خودروی خود را انتخاب کنید تا اطلاعات آن، از جمله رمز کارت سوخت، نمایش داده شود.

یک نکته را هم در نظر داشته باشید: اپلیکیشن سوخت من با سامانه اینترنتی آن تفاوت دارد. پس اگر رمز را در اپلیکیشن پیدا نکردید، حتما نسخه تحت وب سامانه را هم بررسی کنید.

آیا چهار رقم آخر کد ملی رمز کارت سوخت است؟

در بعضی از کارت‌های سوخت، رمز اولیه همان چهار رقم آخر کد ملی مالک کارت است. این روش بیشتر برای کارت‌هایی که از طریق دفاتر پلیس‌+۱۰ درخواست شده‌اند، قابل استفاده است.

البته این رمز برای همه کارت‌های سوخت یکسان نیست. اگر کارت را اینترنتی درخواست کرده‌اید، بهتر است ابتدا سامانه سوخت من را بررسی کنید. همچنین اگر خودروی دست‌دوم خریده‌اید، باید کد ملی فرد که کارت به نام او صادر شده را ملاک قرار دهید.

اگر رمز کارت سوخت را پیدا نکردیم، کجا برویم؟

اگر رمز در سامانه نمایش داده نشد، قبلا آن را تغییر داده‌اید یا دیگر به خاطر نمی‌آورید، باید برای حذف رمز به یکی از مراکز خدمات کارت سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنید.

برای پیدا کردن نزدیک‌ترین مرکز، می‌توانید با شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرید و نشانی مرکز مربوط به حذف رمز کارت سوخت را بپرسید. مراجعه به پلیس‌+۱۰ یا کافی‌نت برای این کار ضرورتی ندارد.

اگر کارت سوخت به دلیل واردکردن رمز اشتباه قفل شد چه کنیم؟

اگر چند بار رمز اشتباه وارد کنید، ممکن است کارت سوخت قفل شود. در این شرایط، دیگر رمز‌های احتمالی را امتحان نکنید و برای رفع مشکل به مرکز خدمات کارت سوخت مراجعه کنید.

قفل‌شدن کارت به معنی خراب‌شدن آن نیست و معمولا نیازی به درخواست کارت المثنی ندارید. کافیست اصل کارت سوخت، کارت ملی مالک و مدارک خودرو را همراه ببرید و هنگام مراجعه، موضوع قفل‌شدن کارت را به کارشناس توضیح دهید.

کارت سوخت خودروی دست‌دوم رمز ندارد؛ چه کنیم؟

اگر خودروی دست‌دوم خریده‌اید و رمز کارت سوخت را نمی‌دانید، بهتر است ابتدا از فروشنده رمز را بپرسید. اگر رمز اولیه تغییر نکرده باشد، ممکن است چهار رقم آخر کد ملی مالک قبلی همان رمزی باشد که دنبالش هستید.

اما اگر فروشنده هم رمز را فراموش کرده یا امکان دسترسی به او وجود ندارد، با همراه داشتن کارت سوخت و مدارک خودرو به مراکز خدمات شرکت ملی پخش مراجعه کنید و درخواست حذف رمز بدهید.

شماره تلفن پیگیری مشکلات کارت سوخت

اگر درباره رمز کارت سوخت، قفل‌شدن آن یا نشانی مراکز خدمات سوال دارید، می‌توانید با سامانه پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت درخواست و پیگیری مشکلات از طریق سامانه crm.niopdc.ir وجود دارد.