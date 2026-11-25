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بلیت دیدار تراکتور و ذوبآهن از هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، بهصورت اینترنتی به فروش میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دیدار دو تیم تراکتور و ذوبآهن از هفته چهاردهم مسابقات لیگ برتر ساعت ۱۵:۱۵ روز شنبه هفتم آذرماه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.
بلیت این دیدار صرفاً بهصورت اینترنتی و از طریق سامانه رسمی باشگاه تراکتور به فروش میرسد. هواداران میتوانند بلیت این دیدار را از طریق سامانه رسمی باشگاه تراکتور https://ticket.tractor-club.com تهیه کنند.