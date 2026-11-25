پخش زنده
امروز: -
مسابقات زیبایی اسب نژاد عرب، از امروز با حضور بیش از ۱۳۵ رأس اسب از ۱۲ استان کشور در شهرستان اشکذر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، علیرضا مشکیباف، رئیس کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی هیئت سوارکاری استان یزد، با اشاره به آغاز سیوهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب نژاد عرب در اشکذر گفت: این رقابتها با حضور برترین اسبهای زیبایی کشور و با هدف معرفی ظرفیتهای پرورش اسب و توسعه رویدادهای سوارکاری برگزار میشود.
وی افزود: در این دوره بیش از ۱۳۵ رأس اسب از ۱۲ استان کشور حضور دارند که بسیاری از آنها از نظر مقام و جایگاه، در شمار اسبهای برتر کشور هستند.
رئیس کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی هیئت سوارکاری استان یزد با اشاره به استفاده از داوران داخلی در این دوره از رقابتها اظهار داشت: تلاش شده است مسابقاتی باکیفیت و در شأن جایگاه اسبهای شرکتکننده برگزار شود.
مشکیباف با بیان اینکه رقابتها تا جمعه ششم آذرماه ادامه خواهد داشت، گفت: فینال مسابقات روز جمعه برگزار میشود و به مقامهای اول تا سوم تمامی فینالها جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
وی در پایان از علاقهمندان به اسب و ورزش سوارکاری دعوت کرد با حضور در این رقابتها، ضمن تماشای زیبایی و توانمندی اسبهای نژاد عرب، از فعالان عرصه پرورش اسب حمایت کنند.