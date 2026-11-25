به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، علیرضا مشکی‌باف، رئیس کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی هیئت سوارکاری استان یزد، با اشاره به آغاز سی‌وهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب نژاد عرب در اشکذر گفت: این رقابت‌ها با حضور برترین اسب‌های زیبایی کشور و با هدف معرفی ظرفیت‌های پرورش اسب و توسعه رویداد‌های سوارکاری برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره بیش از ۱۳۵ رأس اسب از ۱۲ استان کشور حضور دارند که بسیاری از آنها از نظر مقام و جایگاه، در شمار اسب‌های برتر کشور هستند.

رئیس کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی هیئت سوارکاری استان یزد با اشاره به استفاده از داوران داخلی در این دوره از رقابت‌ها اظهار داشت: تلاش شده است مسابقاتی باکیفیت و در شأن جایگاه اسب‌های شرکت‌کننده برگزار شود.

مشکی‌باف با بیان اینکه رقابت‌ها تا جمعه ششم آذرماه ادامه خواهد داشت، گفت: فینال مسابقات روز جمعه برگزار می‌شود و به مقام‌های اول تا سوم تمامی فینال‌ها جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

وی در پایان از علاقه‌مندان به اسب و ورزش سوارکاری دعوت کرد با حضور در این رقابت‌ها، ضمن تماشای زیبایی و توانمندی اسب‌های نژاد عرب، از فعالان عرصه پرورش اسب حمایت کنند.