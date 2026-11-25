مردم ولایتمدار خوزستان در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب در دویست و شصت و نهمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، حماسه آفرینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و شصت و نهمین شب از قرار‌های شبانه خود در لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دفاع از میهن اسلامی در میادین و معابر شهر‌ها و روستا‌های استان حاضر شدند و پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردند.

مردم انقلابی خوزستان در آستانه نهمین ماه از خروش انقلابی خود با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار خود را از اقدامات آمریکای جهانخوار و حامیانش علیه ملت ایران اعلام کردند و آمادگی کامل خود را در دفاع از میهن اسلامی به جهانیان نشان دادند.