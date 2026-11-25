مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه‌های تهران-کرج-قزوین و ساوه-تهران خبر داد و اعلام کرد تردد در محور‌های شمالی روان و بدون مداخلات جوی در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بنابر اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، هم‌اکنون ترافیک وسایل نقلیه در محدوده حصارک در آزادراه کرج - قزوین، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده گلشهر در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین گزارش شده است.

بر پایه این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده نسیم‌شهر تا فیروزبهرام در آزادراه ساوه - تهران و همچنین برخی از مقاطع محور شهریار - تهران نیز سنگین است.

با این حال، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت به صورت روان در جریان بوده و محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.