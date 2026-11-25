دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور، از اعمال محدودیت ۷۰ درصدی برق در صنعت سیمان خبر داد و گفت: این اعمال محدودیت فعالیت کوره‌های ما را متوقف می‌کند.

علی‌اکبر الوندیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره اعمال محدودیت جدید در صنعت سیمان افزود: پیش از این طبق تخصیص وزارت صمت که طی نامه رسمی ریاست محترم جمهور اعلام شد قرار بود ۸۰۰ مگاوات برق به صنعت سیمان اختصاص داده شود، اما اکنون این میزان به ۳۰۰ مگاوات کاهش پیدا کرده است که این میزان کاهش فعالیت کوره‌های ما را متوقف خواهد کرد.



الوندیان ادامه داد: این در حالی است که هر سال در این بازه زمانی از این فرصت برای جبران کاستی‌ها و کمبود‌های تولید و ذخایر کلینکر استفاده می‌کردیم، اما اکنون محدودیت ۷۰ درصدی به این صنعت اعمال کرده‌اند.

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان به بحث خرید برق از بورس انرژی اشاره کرد و گفت: تا پیش از این قیمت برق در بورس انرژی بین ۵ هزار تا ۷ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت می‌خریدیم، اما اکنون قیمت آن به شدت افزایش یافته و به ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو وات ساعت رسیده است.

او در ادامه به تولید هفت‌ماهه امسال اشاره کرد و افزود: تولید کلینکر در این مدت ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است هر چند که از ذخایر کلینکر استفاده کرده و تولید سیمان را ادامه دادیم تا کمبودی در بازار بوجود نیایید، اما با این شرایط تولید سیمان نیز با اخلال مواجه خواهد شد.

الوندیان گفت: در هفت ماهه امسال حجم تولید کلینکر از ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال گذشته به ۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن در مدت مشابه سال جاری کاهش یافته که نشان‌دهنده افت چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تنی در این بخش است.

او افزود: با این حال در بخش سیمان روند تولید افزایشی است و برخلاف کلینکر، در بخش تولید سیمان رشد مثبتی را تجربه کرده‌ایم و حجم تولید سیمان در هفت ماهه سال ۱۴۰۴ معادل ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بوده که با افزایش هفت درصدی و رشد دو میلیون و ۶۰۰ هزار تنی، به ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در هفت ماهه سال جاری رسیده که ناشی از افزایش تقاضا در داخل کشور است.

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان در انتها به جهت جلوگیری از اختلال و تنش در بازار، تجدید نظر در سهمیه برق و اختصاص ۸۰۰ مگاوات برق به صنعت سیمان را خواستار شد.