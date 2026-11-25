با اجرای طرح‌های تأمین و بهسازی منابع آب، پنج روستای شهرستان اردستان از فهرست روستا‌های نیازمند آبرسانی سیار خارج شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آبفای شهرستان اردستان گفت: عملیات کف‌شکنی، لایروبی و حفر تونل چاه آب آشامیدنی روستای «پنج» از توابع بخش مرکزی اردستان با بیش از ۸ میلیارد ریال هزینه اجرا شد و با افزایش توان تأمین آب از چاه موجود، نیاز این روستا به آبرسانی با تانکر برطرف شد.

علیرضا کیوان افزود: پیش از اجرای این طرح، روزانه ۳۰ مترمکعب آب آشامیدنی با استفاده از تانکر و پیمایش روزانه ۲۱۰ کیلومتر مسافت، به روستای «پنج» منتقل می‌شد که با تکمیل عملیات بهسازی چاه، عملیات آبرسانی سیار به این روستا متوقف شد.

وی با اشاره به صرفه‌جویی حاصل از اجرای این طرح گفت: با حذف آبرسانی سیار به روستای «پنج»، نیاز به حمل سالانه ۱۱ هزار مترمکعب آب و پیمایش بیش از ۷۶ هزار کیلومتر مسافت با تانکر برطرف شد.

مدیر آبفای شهرستان اردستان افزود:در ۱۹ ماه گذشته، با اجرای طرح‌های تأمین و بهسازی منابع آب، پنج روستای «میشاب»، «شهراب»، «بندآستانه»، «قهساره» و «پنج» از فهرست روستا‌های نیازمند آبرسانی سیار خارج شده‌اند.

علیرضا کیوان گفت: اجرای این طرح‌ها علاوه بر تأمین پایدارتر آب آشامیدنی روستاییان، موجب کاهش هزینه‌های حمل آب با تانکر و افزایش پایداری خدمات آبرسانی در مناطق روستایی شهرستان شده است.