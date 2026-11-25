۱۸ طرح عمرانی و خدماتی سپاه با اعتباری بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال، همزمان با هفته بسیج در شهرستان کهنوج به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این طرح‌ها با حضور سردار نظری، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، حجت‌الاسلام نجنو امام جمعه، محسن ایزدی فرماندار، سرهنگ سنجری فرمانده سپاه ناحیه کهنوج و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد.

پروژه‌های بهره‌برداری‌شده در بخش‌های عمرانی، آموزشی، کشاورزی و محرومیت‌زدایی اجرا شده‌اند و شامل اجرای طرح آب کشاورزی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، افتتاح یک باب مدرسه با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال، تعمیر و بازسازی ۱۴ واحد مسکونی محرومان با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال، احداث مسجد مسکن مهر با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال و احداث یک پایگاه مقاومت بسیج با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال است.

این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها، محرومیت‌زدایی و بهبود خدمات‌رسانی به مردم شهرستان کهنوج اجرا شده‌اند.