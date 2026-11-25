به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد صادق معتمدیان در حاشیه سفر به شهرستان شهریار و بهره‌برداری از دو مدرسه با اشاره به نقش شهرداری‌های استان در ساخت مدارس گفت: ساخت ۱۶۶ مدرسه برای شهرداری‌های استان تهران قائل شدیم که از این تعداد ۸۰ مدرسه برلی شهرداری تهران و مابقی سهم شهرداری‌های این استان است.

وی با بیان اینکه شهرستان شهریار بیشترین سهم را در این خصوص به خود اختصاص داده است افزود: حدود ۲۰ مدرسه در قالب ۳۰۰ کلاس درس در این شهرستان آغاز شده که ۶ مدرسه تنها توسط شهرداری شهر شهریار ساخته شده است.

وی همچنین با اشاره به ساخت هنرستان هم گفت: دو نمونه از آن در شهریار و اندیشه ساخته و در اختیار دانش اموزان قرار گرفت.