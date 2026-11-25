خانه تشکل‌ها متعلق به همه سمن‌های استان است و برای تقویت هم‌افزایی و مشارکت اجتماعی فعالیت می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل خانه تشکل‌های مردم‌نهاد استان یزد، صدور مجوز رسمی فعالیت این مجموعه را گامی مهم در مسیر انسجام‌بخشی، توانمندسازی و تقویت جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: خانه تشکل‌ها با پشتوانه همه سمن‌های استان، برای ایجاد هم‌افزایی و پیگیری مطالبات قانونی تشکل‌ها فعالیت خواهد کرد.

محمدمهدی داوری اظهار کرد: در نشست شورای حمایت و توسعه سمن‌های استان یزد به ریاست دکتر اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، درخواست پنج سمن متقاضی دریافت مجوز مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا، مجوز فعالیت تمامی این سمن‌ها به تصویب رسید.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مصوبات این نشست، صدور مجوز رسمی برای خانه تشکل‌های مردم‌نهاد استان یزد بود که با پیگیری مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره به سرانجام رسید. بر این اساس، خانه تشکل‌ها از این پس به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد رسمی و قانونی در سطح استان فعالیت خواهد کرد.

مدیرعامل خانه تشکل‌های مردم‌نهاد استان یزد تأکید کرد: همه سازمان‌های مردم‌نهاد استانی، اعضای مجمع عمومی خانه تشکل‌ها محسوب می‌شوند و این مجموعه در جایگاه رقیب سمن‌ها قرار ندارد؛ بلکه خانه تشکل‌ها برای حمایت، هماهنگی، شبکه‌سازی، انتقال تجربه و تقویت همکاری میان تشکل‌های مردم‌نهاد شکل گرفته است.

داوری ادامه داد: از مهم‌ترین برنامه‌های خانه تشکل‌ها می‌توان به برگزاری دوره‌های توانمندسازی، ایجاد ارتباط مؤثر میان سمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تشکیل کمیته‌های تخصصی، استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و پیگیری دغدغه‌های قانونی سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد.

وی با قدردانی از دکتر اسماعیل دهستانی، اعضای شورای حمایت و توسعه سمن‌های استان و مجموعه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، گفت: نگاه حمایتی مسئولان استان به فعالیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، زمینه را برای حضور مؤثرتر سمن‌ها در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، درمانی، محیط‌زیستی و خیریه فراهم می‌کند.

مدیرعامل خانه تشکل‌های مردم‌نهاد استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: صدور این مجوز پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از فعالیت خانه تشکل‌هاست و موفقیت آن در گرو مشارکت، همدلی و همراهی همه سازمان‌های مردم‌نهاد استان خواهد بود.