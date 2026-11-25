

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده ارشد انتظامی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صداوسیمای استان، با اشاره به هم‌افزایی و تعامل نیرو‌های مسلح برای تأمین امنیت مردم گفت: خدمت صادقانه به مردم نیازمند روحیه بسیجی است و این روحیه امروز در بخش‌های مختلف جامعه و سازمان‌ها و نهاد‌ها جریان دارد.



سردار شجاعی‌نسب با بیان اینکه خراسان جنوبی بر اساس ارزیابی‌های رسمی از استان‌های امن کشور به شمار می‌رود، افزود: در ارزیابی‌های اخیر ستاد کل نیرو‌های مسلح، آمادگی نیرو‌های مسلح مستقر در خراسان جنوبی و عملکرد مجموعه‌های امنیتی مورد رضایت و ارزیابی عالی قرار گرفته است.



وی مقابله با خودرو‌های شوتی، قاچاق سوخت، جعل، کلاهبرداری و سرقت را از دیگر اولویت‌های انتظامی خراسان جنوبی برشمرد و گفت: در تأمین امنیت مردم هیچ‌گونه اغماض و کوتاهی وجود ندارد و نیرو‌های انتظامی با تمام توان برای حفظ آرامش و امنیت جامعه تلاش می‌کنند.



فرمانده ارشد انتظامی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به شرایط جنگ شناختی و جنگ روانی دشمن، از مردم خواست با هوشیاری در برابر دسیسه‌ها و عملیات روانی دشمن ایستادگی کنند.



سردار شجاعی‌نسب با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی به مردم گفت: دستگاه‌های اجرایی باید قدر مردم را بدانند و در مسیر خدمت به آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.