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فرمانده ارشد انتظامی خراسان جنوبی از کشف بیش از ۱۴ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده ارشد انتظامی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صداوسیمای استان، با اشاره به همافزایی و تعامل نیروهای مسلح برای تأمین امنیت مردم گفت: خدمت صادقانه به مردم نیازمند روحیه بسیجی است و این روحیه امروز در بخشهای مختلف جامعه و سازمانها و نهادها جریان دارد.
سردار شجاعینسب با بیان اینکه خراسان جنوبی بر اساس ارزیابیهای رسمی از استانهای امن کشور به شمار میرود، افزود: در ارزیابیهای اخیر ستاد کل نیروهای مسلح، آمادگی نیروهای مسلح مستقر در خراسان جنوبی و عملکرد مجموعههای امنیتی مورد رضایت و ارزیابی عالی قرار گرفته است.
وی مقابله با خودروهای شوتی، قاچاق سوخت، جعل، کلاهبرداری و سرقت را از دیگر اولویتهای انتظامی خراسان جنوبی برشمرد و گفت: در تأمین امنیت مردم هیچگونه اغماض و کوتاهی وجود ندارد و نیروهای انتظامی با تمام توان برای حفظ آرامش و امنیت جامعه تلاش میکنند.
فرمانده ارشد انتظامی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به شرایط جنگ شناختی و جنگ روانی دشمن، از مردم خواست با هوشیاری در برابر دسیسهها و عملیات روانی دشمن ایستادگی کنند.
سردار شجاعینسب با تأکید بر ضرورت خدمترسانی به مردم گفت: دستگاههای اجرایی باید قدر مردم را بدانند و در مسیر خدمت به آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.