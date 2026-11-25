ایثار ماندگار بانوی ۲۶ ساله در یاسوج+فیلم
اعضای بدن هجدهمین بیمار مرگ مغزی کهگیلویه وبویراحمد به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول تیم هماهنگ کننده پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: خانم زینب قهرمانی به دلیل ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده نوع دوستش دوکلیه وکبدش به بیماران نیازمند اهدا شد.
پایمرد افزود: اعضای این بانوی یاسوجی به بیمارستان پیوند شیراز منتقل شد.
دکتر عبدالکریم خرمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم گفت: متأسفانه با وجود تلاشهای بیوقفه کادر درمانی و تیم مراقبتهای ویژه، زندهیاد «زینب قهرمانی» پنج روز پس از بستری، مرگ مغزی توسط تیم پزشکی متخصص و بازرسان تأیید شد.
خرمی اضافه کرد: پس از اعلام مرگ مغزی و با ایثار، گذشت و تصمیم نوعدوستانه خانوادههای محترم «قهرمانی»، «مسعودی» و «توانا»، پیکر این بانوی جوان جهت اهدای عضو در اختیار تیم پیوند اعضا قرار گرفت.