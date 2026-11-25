به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول تیم هماهنگ کننده پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: خانم زینب قهرمانی به دلیل ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده نوع دوستش دوکلیه وکبدش به بیماران نیازمند اهدا شد.

پایمرد افزود: اعضای این بانوی یاسوجی به بیمارستان پیوند شیراز منتقل شد.

دکتر عبدالکریم خرمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم گفت: متأسفانه با وجود تلاش‌های بی‌وقفه کادر درمانی و تیم مراقبت‌های ویژه، زنده‌یاد «زینب قهرمانی» پنج روز پس از بستری، مرگ مغزی توسط تیم پزشکی متخصص و بازرسان تأیید شد.