به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، پلیس راهور مرکز استان سمنان این محدودیت ها را به منظور برقراری نظم و ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از انسداد مسیر در محدوده برگزاری مراسم رزمایش از ساعت ۱۶:۰۰ برقرار می کند :

مسیر‌های منتهی به میدان معلم از ضلع شمال (بلوار بسیج) وبلوار معلم شرقی و بلوار معلم غربی و همچنین در ضلع جنوب از بلوار میرزای شیرازی، ابتدای کوی فلسطین، مسدود و تردد وسائل نقلیه ممنوع است

توقف وسائل نقلیه در مسیر های ذکر شده از ساعت ۱۶:۰۰ ممنوع است و در صورت توقف به وسیله خودروبر انتقال داده خواهد شد

این محدودیت‌ها تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه از شهروندان ، رانندگان ناوگان عمومی حمل و نقل بار و مسافر، ساکنین وکسبه تقاضا شده ضمن همکاری با پلیس راهور، برنامه ریزی لازم را انجام و از مسیر‌های جایگزین برای عبور استفاده کنند.