به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: در این رویداد، ایده‌ها، خلافت‌ها و تجربیات کارکنان شناسایی و به طرح‌هایی باقابلیت اجرا تبدیل خواهد شد.

میری نژاد افزود: از سوی استادان، کارشناسان و کارکنان ۸۴ نظر و تجربه برای افزایش بهره وری در سازمان ثبت شده است و در اجرای این جشنواره ۱۸۵ نفر از کارکنان دانشکده علوم پزشکی مشارکت کرده اند.

به گفته رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه، امسال تعداد طرح و نظرهای رسیده به جشنواره ۲ برابر افزایش یافته است.

میری نژاد گفت: بهره گیری از تفکرات کارکنان در کاهش هزینه‌ها موثر است و نظرهای موفق می‌توانند به صورت کشوری برای افزایش بهره وری در سازمان‌ها به کار گرفته شوند.

در این جشنواره از صاحبان فکر و طرحهای برتر تجلیل شد.