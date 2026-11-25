به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما, حسن کریمیان در برنامه "روی خط خبر" شبکه خبر درباره جزییات افزایش قیمت گواهی اسقاط خودرو به ۱۰۰ میلیون تومان افزود: در ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت، در بحث قیمت گذاری کالاها و خدمات قید شده ، در مواقعی که دولت سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تسهیلات نمی دهد، قیمت گذاری با بخش خصوصی است؛ این مورد متاسفانه تا سال جاری در صنف ما اجرایی نشده بود.

او ادامه داد: در اردیبهشت امسال، قیمت برگه اسقاطی که تحویل خودروساز می‌دادیم، ۳۵ میلیون تومان بود، هم اکنون به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، به عبارتی یک خودروی سواری که سه برگ اسقاط از آن تولید می‌ شد با ۱۸۰ میلیون تومان باید از مالک خودرو خریداری می‌ شد و در اختیار خودروساز قرار می‌گرفت.

کریمیان گفت: با توجه به جنگ تحمیلی اخیر و وضعیت اقتصادی کشور دیگر این قیمت کارسازی لازم را نداشت، بنابراین پس از گذشت ۶ ماه از زمان تصویب، ما قیمت خودروهای فرسوده سواری را از 60 میلیون تومان به 100 میلیون تومان تغییر دادیم که از دوم آذر ماه امسال اجرایی شد.

او با بیان اینکه هم اکنون 42 میلیون خودرو در حال تردد اند افزود: "طبق آمار از این تعداد یک سوم فرسوده هستند". ضمن اینکه حدود 3 میلیون خودرو در حال تردد است که باید از گردونه ترافیک (تردد) خارج شوند.

همچنین 14 میلیون موتورسیکلت در حال تردد داریم که از این تعداد نیز 11 میلیون موتور سیکلت در مرز فرسودگی هستند و سهم بالایی در آلودگی دارند.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو با بیان اینکه مرز فرسودکی در خودروهای سواری و وانت 20 سال است گفت: برای اینکه روند اسقاط خودروهای فرسوده افزایش پیدا کند، باید محل مصرف گواهی اسقاط مختص به واردات و تولید خودرو نباشد تا بتوانیم در آینده به آن 500 هزار خودرویی که دولت در برنامه هفتم پیشرفت تکلیف کرده ، دسترسی پیدا کنیم.

او درباره مشکل ها و موانع پیش روی اجرای شدن پیشنهاد افزایش قیمت گواهی اسقاط گفت: در بحث افزایش قیمت گواهی اسقاط از 60 میلیون تومان به 100 میلیون تومان با توجه اینکه وزارت صمت همکاری خوبی داشتند، اما روند اجرایی شدن آن یک ماه زمان برد.