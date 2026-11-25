فرهنگسرای باران با هدف گسترش فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در محله سروستان شهرضا به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار شهرضاگفت: این فرهنگسرا در فضایی به وسعت هزار و ۵۰۰ مترمربع و با هزینه ۲۲ میلیارد ریال تجهیز و راه‌اندازی شده است.

امین‌الله تاکی افزود: این مجموعه برای برگزاری کلاس‌های آموزشی و مهارتی، نشست‌های فرهنگی و ادبی، برنامه‌های هنری و کارگاه‌های آموزشی پیش‌بینی شده است.

وی ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی و اجتماعی، به‌ویژه برای کودکان، نوجوانان، جوانان و بانوان را از اهداف راه‌اندازی این فرهنگسرا برشمرد.