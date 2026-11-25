استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت توسعه طرح‌های انرژی خورشیدی در مدارس، خواستار تشکیل ستاد پیگیری و برگزاری منظم جلسات برای اجرای این طرح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار در شورای آموزش و پرورش استان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اجرای طرح‌های مشارکتی در مدارس تأکید کرد.

وی افزود: در مدارس واقع در حاشیه خیابان‌های پرتردد، می‌توان با بررسی کارشناسی و حفظ فضای آموزشی، از ظرفیت تغییر کاربری بخش‌هایی از اراضی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.

استاندار با بیان اینکه استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌ها، زمینه درآمدزایی برای مدارس را فراهم کند، افزود: باید از تجربه استان‌های موفق در این زمینه استفاده و اجرای طرح در مدارس استان با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به اجرای طرح همیاران انرژی در مدارس، آموزش دانش‌آموزان در زمینه مصرف بهینه گاز و برق را یکی از راهکار‌های مؤثر در فرهنگ‌سازی دانست.

هاشمی با بیان اینکه بخش عمده مدارس استان با مشارکت خیرین ساخته شده است، خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حامیان مالی برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره شد.