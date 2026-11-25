رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بوکان از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مهندسی، اصلاح هندسی و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی این شهرستان در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سهیل خسروی با تشریح عملکرد هشت‌ماهه این اداره در حوزه ایمنی راه‌ها اظهار کرد: با هدف رفع نواقص هندسی، تأمین فاصله دید مناسب و کاهش مخاطرات جاده‌ای، بیش از ۳۵ هزار مترمکعب عملیات ترانشه‌برداری در راستای رفع دو نقطه حادثه‌خیز انجام شده و پنج نقطه پرتگاهی نیز در محور‌های مواصلاتی شهرستان حذف شده است.

وی با اشاره به نقش تجهیزات ایمنی در هدایت و آگاهی‌بخشی به رانندگان افزود: طی این مدت، ۱۱۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی شهرستان خط‌کشی شده و عملیات نصب و اصلاح ۲۸۰ عدد تابلو و علائم ایمنی، تأمین روشنایی در سه نقطه حادثه‌خیز و شست‌وشوی ۷۲۰ عدد تابلو و علائم جاده‌ای به انجام رسیده است.

خسروی ادامه داد: انسداد ۱۵ راه دسترسی غیرمجاز، نصب و اصلاح ۱۲ دستگاه سرعت‌کاه و اجرای یک‌هزار و ۶۵۰ مترمربع رنگ‌آمیزی سرعت‌کاه‌ها از دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای مدیریت مخاطرات ترافیکی و ارتقای ایمنی تردد بوده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بوکان با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در مدیریت ایمنی راه‌ها تصریح کرد: اولویت این اداره، شناسایی و رفع عوامل مخاطره‌آفرین در شبکه راه‌های شهرستان پیش از وقوع سوانح رانندگی است و در همین راستا، اصلاح نواقص هندسی، رفع نقاط پرخطر و تکمیل تجهیزات ایمنی محور‌های مواصلاتی با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی راهداران شهرستان بوکان خاطرنشان کرد: صیانت از جان کاربران جاده‌ای و فراهم‌کردن شرایط تردد ایمن، محور اصلی برنامه‌ریزی و اجرای عملیات راهداری در سطح شهرستان است.