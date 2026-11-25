مهندس اخلاقی گفت: بسیج، در عرصه‌های دفاع از میهن، مقابله با تهدیدات دشمنان، محرومیت‌زدایی، سازندگی، امدادرسانی و خدمت‌رسانی به مردم، کارنامه‌ای درخشان از وفاداری و فداکاری به یادگار گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پیام وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت هفته بسیج آمده است: هفته بسیج، یادآور یکی از ماندگارترین و پربرکت ترین ابتکارات راهبردی حضرت امام خمینی(ره) و جلوه‌ای از پیوند عمیق انقلاب اسلامی با مردم است؛ نهادی برخاسته از متن ملت که با تکیه بر اسلام ناب، ایمان، بصیرت، روحیه جهادی و فرهنگ ایثار که پاسداری از استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی را رسالتی همگانی می‌داند.

در ادامه این پیام آمده است: بسیج در طول حیات پربرکت خود، همواره در مقاطع حساس ایران پس از انقلاب، حضوری مؤثر، مسئولانه، شجاعانه و افتخارآفرین داشته و در عرصه‌های دفاع از میهن، مقابله با تهدیدات دشمنان، محرومیت‌زدایی، سازندگی، امدادرسانی و خدمت‌رسانی به مردم، کارنامه‌ای درخشان از وفاداری و فداکاری به یادگار گذاشته است. این حضور ماندگار نشان داده است که بسیج فراتر از یک تشکیلات، دارای نقش فرهنگی ریشه‌دار و برخاسته از ایمان، ایثار، مردم‌باوری و مسئولیت‌پذیری است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیام خود آورده است: شعار امسال هفته بسیج، «بسیج جان‌فدای ایران، امید مستضعفان»، یادآور راهبری امام راحل(ره) و نیز فرمانده، قائد و رهبر مجاهد شهید است که خود پناه مظلومان و امید مستضعفان جهان بود او در همه سال‌های حیات خویش اندیشه بسیجی داشت، بسیجی زیست و بسیجی به شهادت رسید و عمر و جان خود و خانواده اش را فدای اسلام و ایران کرد. آن مجاهد نستوه در این سال‌ها تاکید داشت می بایست بسیج همواره از مردم، در کنار مردم و برای مردم بوده و در دشوارترین شرایط، بی‌ادعا و با روحیه‌ای جهادی، برای رفع مشکلات، دفاع از امنیت و آرامش جامعه و حمایت از اقشار محروم به میدان بیاید. اتکا و امید مردم به بسیج را بزرگ‌ترین سرمایه و پشتوانه اثرگذاری و ماندگاری این شجره طیبه می دانست.

اخلاقی در پیام خود یادآور شده است: تجربه جنگ‌های اخیر نیز بار دیگر اهمیت راهبردی بسیج در دیدگاه های بلند امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) و قائد شهید امام سید علی خامنه ای(قدس الله نفسه ترکیه) را نشان داد و حضور نیروهای مردمی و پیوند ناگسستنی آنان با نیروهای مسلح را در صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور آشکار ساخت. بسیجیان با حضور آگاهانه و مسئولانه در کنار مدافعان میهن، نشان دادند که قدرت دفاعی ایران تنها متکی بر تجهیزات و ظرفیت‌های نظامی نیست، بلکه ایمان، آگاهی و آمادگی ملت نیز از ارکان اساسی اقتدار و بازدارندگی کشور به شمار می‌رود.

در ادامه این پیام آمده است: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بسیج را سرمایه‌ای راهبردی برای کشور و پشتوانه‌ای ارزشمند در مسیر تقویت توان دفاعی و خدمت به ملت می‌داند و با اتکا به ظرفیت‌های علمی، صنعتی و فناورانه کشور، حمایت از آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح و تقویت پیوند میان توان دفاعی و ظرفیت‌های مردمی را از مأموریت‌های مهم خود دنبال می‌کند.

اخلاقی در پیام خود آورده است: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیج و همه مجاهدانی که در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی جانفشانی کردند، فرارسیدن هفته بسیج را به محضر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مد ظله العالی)، بسیجیان سلحشور، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و ملت شریف ایران و همچنین رئیس سازمان بسیج مستضعفان و سایر فرماندهان و مدیران این نهاد جهادی تبریک عرض می‌کنم و از مجاهدت‌ها و خدمات صادقانه این نیروی الهی و مخلص و مردمی قدردانی می‌نمایم.