آقای پزشکیان در نشست با جمعی از ادبا، شعرا و نویسندگان خرسان رضوی گفت: آموزه‌های اخلاقی، انسانی و حق‌طلبانه فردوسی و دیگر بزرگان فرهنگ و ادب ایران می‌تواند چراغ راه جامعه در مسیر همدلی، مقابله با ظلم و عبور از مشکلات باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای پزشکیان در دومین روز از سفر استانی خود به خراسان رضوی، صبح امروز چهارشنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۵ در نشست با جمعی از ادبا، شعرا و نویسندگان استان، با تأکید بر اینکه آموزه‌های اخلاقی، انسانی و حق‌طلبانه نهفته در آثار فردوسی و دیگر بزرگان فرهنگ و ادب ایران می‌تواند راهنمای جامعه در مسیر وحدت، همدلی و مقابله با ظلم باشد، اظهار داشت: مردم ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و در تمامی مقاطع دشوار، جان خود را برای دفاع از ایران فدا کردند و با پایمردی در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها ایستادند؛ امروز نیز باید با الهام از مفاهیمی همچون همدلی، وحدت، انسجام، ایمان و حق‌طلبی که در فرهنگ ایرانی و به‌ویژه در شاهنامه فردوسی جایگاه برجسته‌ای دارد، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را ادامه دهیم.

رئیس‌جمهور با ابراز خرسندی از حضور در آرامگاه فردوسی و دیدار با اهالی فرهنگ و ادب گفت: خوشحالم که فرصتی فراهم شد تا در اینجا حضور پیدا کنیم و از فردوسی بزرگ و دیگر بزرگان فرهنگ و ادب ایران که در این مجموعه آرمیده‌اند، یاد کنیم. ما در زندگی خود با شعر و ادبیات مأنوس هستیم و گاهی هنگامی که خسته یا گرفتار می‌شویم، خواندن شعر می‌تواند آرامش‌بخش باشد، اما ارزش و اهمیت آثار این بزرگان فراتر از این است؛ آنچه از این میراث می‌توان آموخت، علم، دانایی، انسانیت، اخلاق و شیوه مواجهه با مسائل و دشواری‌های زندگی است.

آقای پزشکیان با اشاره به مضامین اخلاقی و انسانی موجود در اشعار فردوسی اظهار داشت: وقتی در اشعار فردوسی درباره ظلم، خشم، حق‌طلبی، انسانیت و مقابله با ظالم تأمل می‌کنیم، بسیاری از این مفاهیم با آموزه‌های حضرت علی (ع) نیز همخوانی دارد. در وصیت و آموزه‌های آن حضرت، بر این نکته تأکید شده است که انسان نباید اسیر دنیا، حرص و طمع و وابستگی به مقام و موقعیت باشد؛ چراکه تنها انسانی که خود را از این وابستگی‌ها رها کرده است، می‌تواند حق را بگوید و در مسیر حق حرکت کند.

رئیس‌جمهور افزود: کسی که گرفتار پست، مقام، موقعیت، پول، شهر و جایگاه خود باشد، در بیان حق ملاحظه خواهد کرد؛ اما انسانی که وابستگی خود را به این مسائل کنار گذاشته باشد، می‌تواند بدون ترس و ملاحظه از حق دفاع کند. این روحیه را می‌توان در بسیاری از ابیات و اشعار فردوسی مشاهده کرد؛ تأکید بر مقابله با ظلم، حمایت از مظلوم، ایستادگی در برابر ستم و حفظ کرامت انسان، از مفاهیمی است که در این میراث ارزشمند فرهنگی و ادبی به چشم می‌خورد.

آقای پزشکیان با بیان اینکه اگر جامعه به این آموزه‌ها عمل کند، می‌تواند دنیای متفاوتی بسازد، تصریح کرد: اگر هر کدام از این آموزه‌ها را در زندگی خود به کار می‌گرفتیم، جامعه‌ای متفاوت و سرشار از آرامش و انسجام داشتیم. اینکه با یکدیگر مهربان باشیم، با هم درگیر نشویم، اختلافات را حل کنیم، دست یکدیگر را بگیریم و برای رفع مشکلات یکدیگر تلاش کنیم، از ارزش‌هایی است که در آموزه‌های دینی نیز بر آن تأکید شده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به سفارش پیامبر اکرم (ص) و ایجاد وحدت و انسجام داخلی گفت: در آموزه‌های اسلامی بر این موضوع تأکید شده است که اصلاح اختلافات و ایجاد صلح و انسجام میان مردم، حتی از بسیاری از عبادات فردی ارزشمندتر است؛ بنابراین ارزش اینکه انسان‌ها اختلافات خود را کنار بگذارند، به یکدیگر کمک کنند و در کنار هم باشند، بسیار بالاست و جامعه‌ای که بتواند این اصل را محقق کند، در برابر بسیاری از تهدید‌ها مقاوم خواهد بود.

آقای پزشکیان با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه اظهار داشت: متأسفانه امروز یکی از مهم‌ترین امید‌های دشمن، ایجاد اختلاف میان مردم است. دشمن منتظر است یک نفر سخنی بگوید، دیگری پاسخی تند بدهد، فردی توهین کند یا رفتار نامناسبی انجام دهد و سپس این اختلافات را بزرگ‌تر کند. نباید اجازه دهیم اختلافات کوچک به شکاف‌های بزرگ اجتماعی تبدیل شود و دشمن از این شکاف‌ها برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

رئیس‌جمهور با استناد به آموزه‌های حضرت علی (ع) درباره عفو و رحمت گفت: انسان‌ها ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه دچار خطا شوند و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که در زندگی خود مرتکب اشتباه نشده است. اگر قرار باشد خداوند همه انسان‌ها را به‌خاطر خطاهایشان مؤاخذه کند، کسی در این دنیا باقی نخواهد ماند؛ بنابراین همان‌طور که انسان دوست دارد خداوند با او با عفو و رحمت رفتار کند، باید با دیگران نیز باگذشت و مهربانی برخورد کند.

آقای پزشکیان افزود: وقتی از کسی که دچار لغزش شده است، چه به‌عمد و چه از روی خطا، باگذشت و رحمت برخورد می‌کنیم، در حقیقت به یک اصل انسانی و الهی عمل کرده‌ایم. نمی‌توان از یک سو از رحمت خداوند سخن گفت و از سوی دیگر در برابر خطا‌های مردم با خشونت و بی‌رحمی رفتار کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مهربانی و رحمت باید در رفتار اجتماعی انسان‌ها نمود پیدا کند، اظهار داشت: در آموزه‌های دینی بار‌ها با عبارت «بسم‌الله الرحمن الرحیم» با مفهوم رحمت و مهربانی مواجه می‌شویم. حتی زمانی که انسان از شر شیطان به خدا پناه می‌برد، باید بداند که یکی از ویژگی‌های شیطان، خودبرتربینی است؛ همان‌جا که انسان خود را برتر از دیگران می‌داند و حاضر نیست در برابر علم، حقیقت و دانایی سر فرود آورد.

آقای پزشکیان ادامه داد: هنگامی که خداوند از فرشتگان می‌خواهد در برابر آدم سجده کنند، شیطان به دلیل خودبرتربینی از این فرمان سر باز می‌زند. انسان به واسطه علم و دانایی مورد تکریم قرار گرفت و شیطان به دلیل خودبرتربینی و نپذیرفتن این حقیقت از مسیر الهی فاصله گرفت؛ بنابراین اگر ما نیز به علم و دانایی احترام بگذاریم و در برابر انسان‌های آگاه و توانمند سر تعظیم فرود آوریم، بسیاری از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه جامعه باید به دانش و دانایی احترام بگذارد، گفت: کسی که داناتر است، باید مورد احترام قرار گیرد و توانمندی و پاکی انسان‌ها باید معیار ارزش‌گذاری قرار گیرد. تقوا، دانایی، توانایی و پاکی از جمله ویژگی‌هایی هستند که باید در جامعه موردتوجه قرار گیرند. باید بتوانیم منیت و خودبرتربینی را کنار بگذاریم و در برابر علم و حقیقت فروتن باشیم.

آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت رهایی از وابستگی به دنیا برای دفاع از حق تصریح کرد: تا زمانی که انسان به مقام و موقعیت خود وابسته باشد، ممکن است در بیان حق ملاحظه کند و از ترس اینکه جایگاه یا موقعیتش را از دست بدهد، حقیقت را نگوید. اما اگر بتوانیم خود را از این وابستگی‌ها رها کنیم، می‌توانیم حق را بدون ملاحظه بیان کنیم و در مسیر درست گام برداریم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مردم ایران به دلیل ایستادگی در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان اظهار داشت: مردم ایران بزرگوار هستند، پایمردی کردند و پای کشور ایستادند و ما قدردان این ملت هستیم. مردم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایت‌هایی که علیه مردم و کودکان انجام می‌شود، هیچ‌گاه سر خم نخواهند کرد و تسلیم نخواهند شد.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه دشمنان ایران همان جریانی هستند که با ایجاد ناامنی، خشونت و تفرقه در جهان به دنبال تضعیف ملت‌ها هستند، گفت: ضرورت دارد با همدلی، وحدت، انسجام، ایمان و حق‌طلبی که از مفاهیم برجسته فرهنگ ایرانی و شاهنامه فردوسی است، در برابر این جریان‌ها ایستادگی کنیم. اگر مردم در کنار یکدیگر باشند و این اصول را در زندگی اجتماعی خود جاری کنند، هیچ قدرتی نمی‌تواند ملت ایران را وادار به شکست و تسلیم کند.

رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر اینکه راه عبور کشور از مشکلات، تقویت انسجام و تکیه بر سرمایه انسانی و فرهنگی ایران است، خاطرنشان کرد: باید از میراث ارزشمند بزرگان فرهنگ و ادب، از فردوسی بزرگ تا دیگر مفاخر ایران، برای ساختن جامعه‌ای مبتنی بر دانایی، مهربانی، حق‌طلبی و وحدت الهام بگیریم و با این سرمایه عظیم فرهنگی، مسیر عزت، استقلال و سربلندی ایران را ادامه دهیم.