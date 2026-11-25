نخستین جشنواره اقوام ایران باحضور گروه‌های موسیقی و فرهنگی آیینی، هنرمندان صنایع‌دستی و عرضه سوغات و محصولات سنتی اقوام مختلف کشور تا دهم آذر ماه در شهر ملاثانی شهرستان باوی در استان خوزستان برپاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان باوی گفت: این رویداد فرهنگی با هدف معرفی هنر‌های دستی، دست ساخته‌ها، ظرفیت‌های فرهنگی و سوغات اقوام مختلف کشور برپا شده است.

عبدالرضا حمیدی افزود: حضور اقوام مختلف در این جشنواره، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی ایران، تقویت پیوند‌های اجتماعی و معرفی میراث ناملموس و هنر‌های بومی در فضایی پویا و مردمی است.

نخستین جشنواره اقوام ایراند تا دهم آذر ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در پارک ورودی شهر ملاثانی برپاست.