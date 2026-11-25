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فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: سارق مسلح طلا فروشی که با شلیک سلاح گرم مرتکب قتل شده بود، با دستور ویژه و تلاش تخصصی پلیس در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار سلمانی فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت از یک واحد طلافروشی در شهرستان مهاباد که در جریان آن، سارق با استفاده از سلاح گرم، طلافروش را به قتل رسانده و مقادیری طلا به ارزش برآوردی ۲۵۰ میلیارد ریال سرقت کرده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با صدور دستور ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده و به کارگیری ظرفیتهای تخصصی و عملیاتی پلیس، اقدامات اطلاعاتی و انتظامی برای شناسایی و دستگیری عامل این جنایت با جدیت دنبال شد و سرانجام متهم در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد.
سردار سلمانی در پایان تصریح کرد: پلیس در برابر جرایم خشن و تعرض به جان و مال مردم با قاطعیت و در چارچوب قانون اقدام میکند و از شهروندان انتظار داریم هر گونه موضوعات امنیتی را به شمارههای ۱۱۰ و ۱۹۷ پلیس اطلاع دهند.