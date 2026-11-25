مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از ایجاد بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی در این استان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی نورانی در کارگروه اشتغال استان سمنان گفت : گفت: بیش از ۹۰۰ طرح مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده است.

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان نیز با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی مشکلات متقاضیان اشتغال و تسهیلات، گفت: با وجود مشکلات و موانع موجود در حوزه اقتصاد، قوانین، سامانه‌ها و فرآیند‌های بانکی، نباید از پیگیری امور مردم عقب‌نشینی کرد

وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند‌های اداری و بانکی افزود: بخشی از موانع و مشکلات ناشی از شرایط کشور و محدودیت‌های موجود است، اما این مسائل نباید بهانه‌ای برای توقف کار باشد و مدیران و مسئولان باید با جدیت پای کار باشند و تا حصول نتیجه، موضوعات را دنبال کنند.

استاندار سمنان با تاکید بر لزوم حضور و مشارکت بانک‌های عامل در جلسات کارگروه اشتغال تصریح کرد: بانک‌های اصلی و حتی بانک‌های خصوصی نیز باید در این جلسات حضور داشته باشند و برای رفع موانع پرداخت تسهیلات و حمایت از متقاضیان اشتغال همکاری کنند.

استاندار سمنان با تعیین هدف‌گذاری برای بانک‌ها در ماه آینده خاطرنشان کرد: باید برای عملکرد بانک‌ها هدف مشخصی تعیین شود و در جلسه آینده، میزان پیشرفت اقدامات و تحقق تعهدات به‌صورت دقیق بررسی شود. انتظار می‌رود بانک‌ها با تلاش مضاعف، روند پرداخت تسهیلات و حمایت از طرح‌های اشتغال را سرعت ببخشند.