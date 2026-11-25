طرح «دستان شهر» با هدف به نمایش گذاشتن دست‌های مفاخر اصفهان به‌عنوان نماد کار و آفرینش در فضای شهری اصفهان به اجرا در آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: طرح «دستان شهر» با هدف به نمایش گذاشتن دست‌های مفاخر اصفهان به‌عنوان نماد کار و آفرینش در فضای شهری شکل گرفته و در مرحله نخست، دست ۲۳ نفر از مفاخر این شهر در حوزه‌های مختلف جانمایی شده است.

حمید قنادنیا، با بیان اینکه طرح موزه دستان شهر از سال ۱۴۰۴ در سازمان زیباسازی شهرداری آغاز شد افزود: دست این مفاخر در فضای سبز مجاور شهرداری مرکزی در میدان امام حسین (ع) جانمایی شد و اسامی این عزیزان به همراه کد QR که اطلاعات مربوط به خدمات و فعالیت‌های آنان برای شهر اصفهان را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، نصب شد.

وی به رونمایی از تابلو‌های معابر شهری در ادامه این طرح اشاره کرد و گفت: طراحی این تابلو‌ها را استاد مرحوم هوشنگ جزّی‌زاده انجام داده است. تابلو‌های شهری در مرحله نخست از میدان شهدا تا میدان آزادی در مدار قرار می‌گیرند و نورپردازی آنها نیز روشن می‌شود.