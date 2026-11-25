به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین اختتامیه کنگره نوحه فاطمی استان‌های شمالی کشور با حضور مسئولان فرهنگی و مذهبی، مداحان اهل‌بیت (ع)، شاعران آیینی و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری با هدف ترویج فرهنگ فاطمی، پاسداشت مقام والای حضرت فاطمه زهرا (س)، شناسایی استعداد‌های نوظهور در عرصه شعر و نوحه‌سرایی در شهرستان بابل برگزار شد.

فلاح نیا دبیر برگزاری این کنگره گفت: ۲۳۷ اثر در دو بخش نوحه و شعر کلاسیک به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که ۱۵۷ اثر در بخش نوحه و۵۷ اثر در بخش شعر کلاسیک از ۱۰۹ شاعر که ۹ اثر در بخش نوحه و ۵ اثر در بخش شعر کلاسیک برگزیده گنکره انتخاب و تجلیل شدند.

رئیس کانون مداحان کشور با تأکید بر ضرورت حفظ اخلاص در مداحی، گفت: خدمت به اهل‌بیت (ع)باید خالصانه باشد و حضور در محافل مذهبی، نیازمند صلاحیت و توانمندی است.

احمد واعظی همچنین از بررسی پرونده‌ها و آثار صوتی مداحان برای فراهم شدن زمینه حضور افراد واجد شرایط در برنامه‌های حرم مطهر رضوی خبر داد و افزود: مداحی در حرم امام رضا (ع) برای بسیاری از مداحان آرزویی ارزشمند است و تحقق این فرصت نیازمند بررسی توانمندی و صلاحیت افراد است.

مصطفی میرتبار، فرماندار شهرستان بابل، با تأکید بر جایگاه فرهنگی و اجتماعی مازندران، میراث معنوی و فرهنگی این سرزمین را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و بر نقش هنر و زبان فارسی در ماندگاری این میراث تأکید کرد.

وی با اشاره به پیوند تاریخی فرهنگ ایرانی و معارف اهل‌بیت (ع) اظهار کرد: مردم ایران همواره دلبستگی عمیقی به اهل‌بیت (ع) داشته‌اند و تعامل و تأثیر متقابل فرهنگ ایرانی و فرهنگ تشیع، ظرفیت‌های ارزشمندی را در عرصه‌های ادبی، هنری و آیینی ایجاد کرده است.

فرماندار بابل افزود: ذوق، استعداد و ظرفیت فرهنگی ایرانیان در طول تاریخ موجب شده است معارف اهل‌بیت (ع) در قالب‌های گوناگون هنری، به‌ویژه شعر و نوحه، جلوه‌گر شود و نسل‌های مختلف با این مفاهیم ارتباط برقرار کنند.

میرتبار همچنین برگزاری کنگره نوحه فاطمی را فرصتی برای بازخوانی سرمایه‌های معنوی جامعه و تقویت جریان تولید آثار فاخر آیینی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شاعران، مداحان و هنرمندان برای انتقال فرهنگ فاطمی به نسل جوان تأکید کرد.