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آیین اختتامیه کنگره نوحه فاطمی استانهای شمالی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین اختتامیه کنگره نوحه فاطمی استانهای شمالی کشور با حضور مسئولان فرهنگی و مذهبی، مداحان اهلبیت (ع)، شاعران آیینی و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری با هدف ترویج فرهنگ فاطمی، پاسداشت مقام والای حضرت فاطمه زهرا (س)، شناسایی استعدادهای نوظهور در عرصه شعر و نوحهسرایی در شهرستان بابل برگزار شد.
فلاح نیا دبیر برگزاری این کنگره گفت: ۲۳۷ اثر در دو بخش نوحه و شعر کلاسیک به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که ۱۵۷ اثر در بخش نوحه و۵۷ اثر در بخش شعر کلاسیک از ۱۰۹ شاعر که ۹ اثر در بخش نوحه و ۵ اثر در بخش شعر کلاسیک برگزیده گنکره انتخاب و تجلیل شدند.
رئیس کانون مداحان کشور با تأکید بر ضرورت حفظ اخلاص در مداحی، گفت: خدمت به اهلبیت (ع)باید خالصانه باشد و حضور در محافل مذهبی، نیازمند صلاحیت و توانمندی است.
احمد واعظی همچنین از بررسی پروندهها و آثار صوتی مداحان برای فراهم شدن زمینه حضور افراد واجد شرایط در برنامههای حرم مطهر رضوی خبر داد و افزود: مداحی در حرم امام رضا (ع) برای بسیاری از مداحان آرزویی ارزشمند است و تحقق این فرصت نیازمند بررسی توانمندی و صلاحیت افراد است.
مصطفی میرتبار، فرماندار شهرستان بابل، با تأکید بر جایگاه فرهنگی و اجتماعی مازندران، میراث معنوی و فرهنگی این سرزمین را سرمایهای ارزشمند دانست و بر نقش هنر و زبان فارسی در ماندگاری این میراث تأکید کرد.
وی با اشاره به پیوند تاریخی فرهنگ ایرانی و معارف اهلبیت (ع) اظهار کرد: مردم ایران همواره دلبستگی عمیقی به اهلبیت (ع) داشتهاند و تعامل و تأثیر متقابل فرهنگ ایرانی و فرهنگ تشیع، ظرفیتهای ارزشمندی را در عرصههای ادبی، هنری و آیینی ایجاد کرده است.
فرماندار بابل افزود: ذوق، استعداد و ظرفیت فرهنگی ایرانیان در طول تاریخ موجب شده است معارف اهلبیت (ع) در قالبهای گوناگون هنری، بهویژه شعر و نوحه، جلوهگر شود و نسلهای مختلف با این مفاهیم ارتباط برقرار کنند.
میرتبار همچنین برگزاری کنگره نوحه فاطمی را فرصتی برای بازخوانی سرمایههای معنوی جامعه و تقویت جریان تولید آثار فاخر آیینی دانست و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت شاعران، مداحان و هنرمندان برای انتقال فرهنگ فاطمی به نسل جوان تأکید کرد.