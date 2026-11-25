به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر نخستین کنگره بین‌المللی اندومتریوز و آدنومیوز اعلام کرد : این رویداد علمی به مدت سه روز و با محوریت موضوعات کلیدی از جمله «اندومتریوز در نوجوانان»، «درمان‌های دارویی و جراحی»، «نازایی»، «مدیریت بیماری در دوران یائسگی» و «راهکار‌های پیشگیری» در شیراز در حال برگزاری است.

در این کنگره، ۷۰ سخنران داخلی و بین‌المللی از جمله متخصصان برجسته از کشور‌های فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، برزیل، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، اندونزی و سریلانکا، جدیدترین یافته‌های علمی و تجربی خود را ارائه می دهند.

لازم به ذکر است که سخنرانان خارجی به صورت برخط (آنلاین) در این نشست حضور دارند.

علاوه بر نشست‌های اصلی، برگزاری کارگاه‌های تخصصی در حوزه‌های سونوگرافی اندومتریوز و آدنومیوز، هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی از دیگر برنامه‌های این کنگره سه روزه است.