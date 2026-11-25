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کتاب «لامرد ۷۲۰ هزار تنگستن» نوشته ابراهیم صفری، با موضوع مستندسازی واقعه لامرد، در انتشارات معارف روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «لامرد ۷۲۰ هزار تنگستن» تلاشی برای ثبت و مستندسازی یکی از رخدادهای تلخ تاریخ معاصر و حفظ حافظه تاریخی ملت ایران است. ابراهیم صفری در این اثر، با رویکردی مستند، بخشهای مختلف واقعه لامرد را از لحظه وقوع تا پیامدها و بازتابهای آن روایت کرده است.
این کتاب در دوازده فصل تدوین شده و موضوعاتی همچون موقعیت جغرافیایی لامرد، لحظات وقوع حادثه، روایتهای نخستین شاهدان و خانوادههای شهدا را در بر میگیرد. همچنین عملکرد نهادهای امدادی و خدماتی، بازتابهای رسانهای واقعه و بررسیهای حقوقی مرتبط با آن از دیگر محورهای این اثر است.
دفتر نشر معارف با انتشار این کتاب، گامی در مسیر ثبت اسناد تاریخی و مستندات مقاومت برداشته است تا ابعاد مختلف این واقعه برای مخاطبان و نسلهای آینده محفوظ بماند.
علاقهمندان برای تهیه کتاب «لامرد ۷۲۰ هزار تنگستن» میتوانند به سایت رسمی دفتر نشر معارف و نمایندگیهای این ناشر در سراسر کشور مراجعه کنند.