به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «لامرد ۷۲۰ هزار تنگستن» تلاشی برای ثبت و مستندسازی یکی از رخداد‌های تلخ تاریخ معاصر و حفظ حافظه تاریخی ملت ایران است. ابراهیم صفری در این اثر، با رویکردی مستند، بخش‌های مختلف واقعه لامرد را از لحظه وقوع تا پیامد‌ها و بازتاب‌های آن روایت کرده است.

این کتاب در دوازده فصل تدوین شده و موضوعاتی همچون موقعیت جغرافیایی لامرد، لحظات وقوع حادثه، روایت‌های نخستین شاهدان و خانواده‌های شهدا را در بر می‌گیرد. همچنین عملکرد نهاد‌های امدادی و خدماتی، بازتاب‌های رسانه‌ای واقعه و بررسی‌های حقوقی مرتبط با آن از دیگر محور‌های این اثر است.

دفتر نشر معارف با انتشار این کتاب، گامی در مسیر ثبت اسناد تاریخی و مستندات مقاومت برداشته است تا ابعاد مختلف این واقعه برای مخاطبان و نسل‌های آینده محفوظ بماند.

علاقه‌مندان برای تهیه کتاب «لامرد ۷۲۰ هزار تنگستن» می‌توانند به سایت رسمی دفتر نشر معارف و نمایندگی‌های این ناشر در سراسر کشور مراجعه کنند.