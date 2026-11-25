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نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی آغاز به کار کرد, جشنوارهای پنجروزه که امسال با یاد دانشآموزان شهید میناب و با رویکردی محیطزیستی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مریوان بار دیگر میزبان یکی از رویدادهای مهم فرهنگی کشور شد.
جشنوارهای که امسال با حضور گروههای داخلی و خارجی برگزار میشود.
از مجموع ۳۲۰ اثر ارسالی به دبیرخانه، ۳۸ گروه نمایشی به بخش رقابتی راه یافتند و چهار گروه خارجی نیز در این دوره حضور دارند.
این جشنواره با گرامیداشت یاد دانشآموزان شهید میناب و با محوریت حفاظت از محیطزیست و مدیریت مصرف انرژی آغاز شده است.
با وجود شرایط جنگی، این رویداد فرهنگی طبق برنامه آغاز شد و امسال بخش علمی نیز به برنامههای آن اضافه شده است.
مریوان به مدت پنج روز میزبان اجراهای خیابانی و برنامههای جانبی این جشنواره بینالمللی خواهد بود.