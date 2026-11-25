رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردبیل از رایگان بودن بازدید از موزه‌ها و بناهای تاریخی مرکز استان و ارائه تخفیف ۵۰ درصدی پل معلق شیشه‌ای هیر به مناسبت هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمدرضا شایقی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردبیل، اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج، تأسیسات گردشگری و موزه‌های شهرستان اردبیل با شرایط ویژه پذیرای علاقه‌مندان و گردشگران هستند.

وی افزود: بر این اساس، بازدید از موزه‌ها و بناهای تاریخی مرکز استان در این ایام به‌صورت رایگان انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از این فرصت برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی اردبیل استفاده کنند.

شایقی ادامه داد: همچنین با همکاری بخش خصوصی، پل معلق شیشه‌ای هیر در ایام هفته بسیج تخفیف ۵۰ درصدی برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردبیل با گرامیداشت هفته بسیج خاطرنشان کرد: شهرستان اردبیل به‌عنوان مرکز استان در طول سال پذیرای مسافران و گردشگران از نقاط مختلف کشور است و ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و فراهم کردن شرایط مناسب برای هم‌استانی‌ها در تأسیسات، مناطق گردشگری و اماکن تاریخی از اهداف این مجموعه به شمار می‌رود.