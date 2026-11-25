بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی، هشتم آذرماه همزمان با سراسر کشور در مدارس شهری و روستایی استان یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اعلام این خبر، شعار امسال این مانور را «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» عنوان کرد و گفت: ارتقای آمادگی دانش‌آموزان و دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با زلزله و سایر بحران‌های احتمالی، از اهداف اصلی این مانور است.

بالاکتفی با اشاره به برگزاری نشست با خبرنگاران دانش‌آموز خبرگزاری پانا افزود: این نشست با هدف انتقال جزئیات و اهداف مانور به سایر دانش‌آموزان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای آنان برای تحقق بهتر اهداف آموزشی برگزار شد.

وی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در ارتقای آمادگی مدارس در برابر زلزله اظهار داشت: تلاش می‌کنیم آموزش و آمادگی در برابر حوادث طبیعی با مشارکت خود دانش‌آموزان انجام شود و از ظرفیت آنان در حوزه‌های رسانه، خبر و اجرای برنامه‌ها استفاده کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد خاطرنشان کرد: این مانور روز یکشنبه هشتم آذرماه، ساعت ۱۰ صبح در تمامی مدارس شهری و روستایی استان برگزار خواهد شد.