از اهدای۱۱ سری کمک جهیزیه به نوعروسان نیازمند شهرستان فریدونشهر تا دیدار امام جمعه و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خمینی‌شهر با خانواده شهیدان نادعلی کریمی و رمضانعلی تدین را در این بسته خبری بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۱۱سری کمک جهیزیه به نوعروسان نیازمند شهرستان فریدونشهر اهدا شد.

فرمانده بسیج وسپاه شهرستان فریدونشهر گفت: در قالب پویش میدان همدلی، خیابان خدمت ۱۱ سری کمک جهیزیه به همت بسیج سازندگی سپاه فریدونشهر به نوعروسان نیازمند شهرستان اهدا شد.

سرهنگ محمد رحمانی این اقلام شامل یخچال، ماشین لباسشویی، بخاری، لوازم آشپزخانه، اجاق گاز و جاروبرقی به ارزش هر سری بیش از ۱۳۰ میلیون تومان بود.

در خمینی شهر نیز به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج امام جمعه و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خمینی‌شهر با خانواده شهیدان نادعلی کریمی و رمضانعلی تدین دیدار کردند.

سرهنگ حجت الله کمالی فرمانده سپاه ناحیه خمینی‌شهر گفت: بسیجیان خمینی شهر در این هفته با ۳۰۰ خانواده شهید و ۱۰۰ جانباز دیدار کردند.