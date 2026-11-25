به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار امید نودهی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا گفت: با هدف توسعه دولت الکترونیک، ارتقای امنیت اسناد هویتی و تسهیل مراجعات دانشجویان غیر ایرانی، پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با همکاری سازمان امور دانشجویان، سامانه جدید صدور و چاپ مکانیزه مجوز‌های اقامت تحصیلی را راه‌اندازی کرد.

وی افزود: در این سامانه، مهر‌های سنتی و دستی گذشته حذف شده و برچسب‌های چاپیِ باکیفیت و استاندارد مجهز به بارکد و علائم امنیتی جایگزین آنها شده است.

وی با اشاره به جزئیات این دستاورد فنی تصریح کرد: با بهره‌گیری از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین، فرایندی که در گذشته نیازمند انجام عملیات دستی متعدد بود و بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان می‌برد، اکنون در کمتر از یک دقیقه به صورت تمام‌سیستمی، شفاف و برخط انجام می‌پذیرد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا به شاخص‌های امنیتی بالای این سامانه اشاره کرد و ادامه داد: این سازوکار جدید از ضریب امنیتی بسیار بالایی برخوردار است؛ تعبیه کد‌های بارکد و قابلیت‌های اختصاصی، ضریب امکان جعل را به نزدیک صفر رسانده است و کارشناسان و مأموران ذی‌صلاح می‌توانند در هر نقطه‌ای به سهولت اصالت‌سنجی و احراز هویت دارنده گذرنامه را انجام دهند.

سردار نودهی با قدردانی از همکاری و بسترسازی سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: وقتی زمان ارائه یک خدمت به یک‌پانزدهم یا یک‌بیستم گذشته تقلیل پیدا می‌کند، دستاورد مستقیم آن علاوه بر سرعت و تسهیل، صرفه‌جویی گسترده در وقت، انرژی، منابع و هزینه‌ها است. خروجی نهایی این اقدام، افزایش چشمگیر رضایت‌مندی دانشجویان و تکریم ارباب‌رجوع خواهد بود و فراجا همچنان توسعه فناوری‌های هوشمند در ارتقای امنیت و آسایش شهروندان و میهمانان کشور را پیگیری می‌کند.