مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا روز یکشنبه جو پایدار در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت، بنابراین پدیده غالب در این ایام افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز یکشنبه جو پایدار در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت؛ لذا پدیده غالب در این ایام افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.

وی افزود: همچنین تا اواسط وقت فردا وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی نیز در سواحل و نیمه جنوبی تا بخش‌های مرکزی استان پیش بینی می‌شود، که سبب کاهش دید افقی به ویژه در جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان خواهد شد.

سبزه زاری تصریح کرد: طی روز جمعه تا یکشنبه با گذر موج ضعیفی از فراز استان، سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و وزش باد متوسط در بخش‌های غربی و جنوبی استان خواهد بود.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ دما تا فردا تغییر محسوسی نخواهد داشت، سپس طی روز‌های جمعه و شنبه روند کاهش ۳ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

وی می‌گوید: در شبانه روز گذشته ایستگاه¬های کشاورزی اهواز با دمای ۳۲ و ایذه با دمای ۹.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۱.۶ و کمینه دمای ۱۴.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.