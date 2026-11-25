برگزاری رویداد تولید محتوای بسیج در بجنورد
شناسایی و حمایت از استعدادهای رسانهای، تقویت مهارتهای تولید محتوا و ترویج آثار خلاقانه از اهداف این رویداد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، رویداد تولید محتوای بسیج با حضور فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوا با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای رسانهای، تقویت مهارتهای تولید محتوا و ترویج تولید آثار خلاقانه و اثرگذار در حوزه رسانه در بجنورد برگزار شده است.
شرکتکنندگان در این رویداد با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای و ابزارهای نوین تولید محتوا، در بخشهای مختلف به رقابت و ارائه توانمندیهای خود میپردازند.
تبادل تجربه، ارتقای مهارتهای تخصصی و شناسایی ظرفیتهای جدید در عرصه تولید محتوای رسانهای از دیگر اهداف این رویداد است.