دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، به مالکان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی هشدار داد که برای جلوگیری از فروش در مزایده، حداکثر تا ۲۲ بهمن‌ نسبت به رفع توقیف و ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، به مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی هشدار داد که برای جلوگیری از فروش در مزایده، حداکثر تا ۲۲ بهمن‌ماه نسبت به رفع توقیف و ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، با اعلام مهلت تعیین‌شده برای مالکان خودروهای مستقر در پارکینگ‌ها، اظهار داشت: مالکان خودروها یا موتورسیکلت‌هایی که به هر دلیلی در پارکینگ توقیف شده‌اند، تنها تا پایان دهه مبارک فجر فرصت دارند تا نسبت به رفع توقیف و ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

وی هشدار داد که در صورت عدم اقدام تا تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه، وسایل نقلیه مذکور به مزایده گذاشته و به فروش خواهند رسید.

وی افزود: پس از فروش در مزایده، هزینه پارکینگ از مبلغ حاصله کسر و مابقی پول به حساب مالکان واریز خواهد شد.

دادستان فارس همچنین با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای این گروه، گفت: کسانی که تا ۲۲ بهمن‌ماه برای مراحل ترخیص اقدام کنند، از تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه پارکینگ بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای تسریع در روند ترخیص، توصیه کرد مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی می‌توانند با مراجعه به پلیس «به‌علاوه ۱۰» و به همراه مدارک مالکیت و رسید پارکینگ، نسبت به انجام مراحل قانونی اقدام کنند.