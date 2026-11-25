­تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز ۴ آذرماه، میزبان عرضه‌های محصولات فولادی شامل میلگرد، ورق گرم و تختال بود که با نرخ‌های پایه مشخص در دسترس فعالان زنجیره آهن و فولاد قرار گرفتند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالا، در جلسه معاملاتی امروز، چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵، حجم قابل‌توجهی از مقاطع طویل و تخت فولادی برای تامین نیاز بازار و تنظیم تعادل زنجیره تولید عرضه شد.

امروز ۷۰ هزار و ۲۲۷ تن انواع میلگرد با قیمت پایه ۱،۰۱۴،۹۹۱ ریال عرضه ش؛ ۱۳ هزار و ۹۰ تن ورق گرم با قیمت پایه ۱،۳۲۳،۱۵۰ ریال روی تابلوی معاملات رفت؛ همچنین ۵۵ هزار تن تختال نیز با قیمت پایه ۱،۰۵۴،۴۶۹ ریال عرضه شد تا بخشی از نیاز واحد‌های نورد و تولیدکنندگان ورق تامین شود.

این عرضه‌ها که به عنوان شاخصی از رونق معاملات تالار صنعتی و معدنی رصد می‌شوند، نقشی کلیدی در تعیین روند قیمت‌ها در بازار آزاد فولاد ایفا می‌کنند.