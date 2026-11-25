رئیس دانشگاه تهران: گفت: دوران دانشجویی، به‌ویژه دوره کارشناسی، از بهترین دوران زندگی است؛ دوره‌ای که علاوه بر یادگیری و کسب دانش، فرصت پیدا کردن دوستان جدید و تجربه موقعیت‌های متفاوت را خواهید داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر محمدحسین امید در آیین نودانشجویان دانشگاه تهران ضمن خوشامدگویی به دانشجویان ورودی جدید، با اشاره به پیشینه و جایگاه این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه تهران در نودوسومین سال تأسیس رسمی خود قرار دارد؛ هرچند برخی دانشکده‌های آن بیش از ۱۳۰ سال قدمت دارند و فعالیت خود را از سال ۱۲۷۹ آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش دانشگاه تهران در تحولات و پیشرفت‌های کشور افزود: افتخارات بزرگی در عرصه‌های مختلف کشور به دست دانشگاهیان دانشگاه تهران رقم خورده است و خانواده بزرگ این دانشگاه که اکنون جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد، همواره در مسیر اعتلای ایران تلاش کرده است. نخستین شهید هسته‌ای کشور، دکتر علی‌محمدی، نیز از استادان دانشگاه تهران بود و دانشگاهیان این مجموعه در عرصه‌های سازندگی، هنر، فرهنگ، زبان و حوزه‌های مختلف علمی و اجتماعی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

رئیس دانشگاه تهران گفت: ورود شما به خانواده بزرگ دانشگاه تهران را تبریک می‌گویم و این موفقیت را به خانواده‌های شما نیز تبریک می‌گویم و از آنان تشکر می‌کنم که با تربیت، راهنمایی و حمایت از فرزندان خود، زمینه رسیدن آنان به این مرحله را فراهم کردند. توصیه می‌کنم در نخستین فرصت پس از این مراسم با خانواده‌های خود تماس بگیرید و بار دیگر از زحمات و حمایت‌های آنان قدردانی کنید و از دعای خیرشان برای موفقیت‌های آینده بهره‌مند شوید.

امید گفت: در این دانشگاه امکان کسب دانش و بهره‌مندی از آموزش‌های باکیفیت فراهم است، اما دانشجوی دانشگاه تهران نباید تک‌بعدی باشد. شما باید در کنار تحصیل و کسب علم، به فرهنگ، ادبیات، هنر، ورزش و مسائل اجتماعی نیز توجه کنید و از فرصت‌های متنوعی که در دانشگاه وجود دارد، برای رشد همه‌جانبه خود بهره ببرید.

وی دوران کارشناسی را یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین دوره‌های زندگی دانست و گفت: دوران دانشجویی، به‌ویژه دوره کارشناسی، از بهترین دوران زندگی است؛ دوره‌ای که علاوه بر یادگیری و کسب دانش، فرصت پیدا کردن دوستان جدید و تجربه موقعیت‌های متفاوت را خواهید داشت. دانشگاه تهران سرشار از ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که ممکن است در ادامه زندگی به این شکل در اختیار شما قرار نگیرد؛ بنابراین از همین روزهای نخست، این فرصت‌ها را شناسایی کنید و برای استفاده از آنها برنامه داشته باشید.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه این دانشگاه خاطرنشان کرد: نخستین فناوری دانشگاهی کشور و بزرگ‌ترین پارک دانشگاهی کشور از جمله ظرفیت‌هایی هستند که در دانشگاه تهران وجود دارند. دانشجویان باید از ابتدای ورود، زمینه‌های پیشرفت خود را در دانشگاه شناسایی و برای بهره‌گیری از امکانات موجود اقدام کنند.

امید با تأکید بر اینکه موفقیت در دانشگاه صرفاً به رشته قبولی دانشجویان محدود نمی‌شود، اظهار کرد: قبولی در یک رشته تحصیلی به معنای پایان مسیر نیست، بلکه در دانشگاه تهران تازه آغاز راه است. شما در این محیط فرصت دارید توانایی‌ها و علایق خود را بهتر بشناسید و برای شکل دادن به شخصیت و آینده خود تصمیم بگیرید. امکانات دانشگاه به شما اجازه می‌دهد در کنار رشته اصلی خود، در حوزه‌های دیگری نیز مطالعه و فعالیت کنید؛ برای مثال، دانشجوی رشته برق می‌تواند در کنار تحصیل تخصصی خود به ادبیات، فلسفه یا روان‌شناسی بپردازد و دانشجوی ادبیات نیز می‌تواند از فرصت‌های مطالعاتی و هنری دانشگاه بهره‌مند شود.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود از دوران ورود به دانشگاه گفت: من نیز در ابتدای ورود به دانشگاه، روزهای دشواری را پشت سر گذاشتم و حتی در مقطعی از انتخاب خود پشیمان شده بودم؛ اما دوستی که در دوران دبیرستان به کُشتی علاقه داشت، به من پیشنهاد کرد مدتی صبر کنم و بعد درباره ماندن یا تغییر مسیر تصمیم بگیرم. همین تجربه باعث شد در دانشگاه بمانم و مسیرم را ادامه دهم.

رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه دانشجویان نباید از مواجهه با دشواری‌ها و شکست‌های احتمالی در مسیر تحصیل و زندگی نگران باشند، افزود: تصور نکنید موفقیت به این معناست که در مسیر زندگی هیچ‌گاه شکست نخورید. ممکن است زمین بخورید، اما باید دوباره بلند شوید. دانشگاه به شما می‌آموزد چگونه با مشکلات مواجه شوید، برای آنها راه‌حل پیدا کنید و مسائل خود، خانواده و کشور را حل کنید. یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که باید در دوران دانشجویی بیاموزید، توانایی حل مسئله است.

امید با اشاره به فراهم شدن ظرفیت اسکان نودانشجویان گفت: با وجود دشواری‌های موجود، امسال ظرفیت مناسبی برای اسکان دانشجویان فراهم شده است تا دانشجویانی که از شهرهای دیگر و حتی شهرهای اطراف برای تحصیل به تهران آمده‌اند، با مشکل کمتری در این زمینه مواجه شوند.

وی با اشاره به نقش مجموعه مدیریتی و کارشناسی دانشگاه در حمایت از نودانشجویان اظهار کرد: من و همکارانم در بخش‌های مختلف دانشگاه در کنار شما هستیم تا بتوانید استرس روزهای نخست ورود به محیط جدید را پشت سر بگذارید و هرچه سریع‌تر با فضای علمی و اجتماعی دانشگاه ارتباط برقرار کنید.

رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت یادگیری زندگی جمعی در محیط دانشگاه ادامه داد: شما از شهرها و فرهنگ‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اید و به‌ویژه در محیط‌های خوابگاهی با دیدگاه‌ها و شیوه‌های زندگی متفاوتی روبه‌رو خواهید شد. باید یاد بگیرید در کنار یکدیگر زندگی اجتماعی داشته باشید، تفاوت‌ها را بپذیرید و از این تجربه برای رشد خود استفاده کنید.

امید با اعلام اینکه دانشجویان می‌توانند مسائل و دغدغه‌های خود را با مدیریت دانشگاه در میان بگذارند، گفت: نشانی پست الکترونیکی من در وبگاه دانشگاه در دسترس همه دانشجویان قرار دارد. پیام‌های شما را بررسی می‌کنم و موارد مرتبط را به بخش‌های مسئول ارجاع می‌دهم و در صورت نیاز، شخصاً با دانشجویان دیدار خواهم کرد. بنابراین نباید درباره مسائل و مشکلات خود در دانشگاه نگرانی داشته باشید؛ معاونت فرهنگی و سایر بخش‌های دانشگاه نیز آماده ارائه خدمات و حمایت از شما هستند.

وی در پایان با ابراز امیدواری درباره آینده دانشجویان ورودی جدید خاطرنشان کرد: اطمینان دارم بسیاری از شما در آینده در جایگاه استادان دانشگاه تهران قرار خواهید گرفت و برای تحقق این هدف باید از همین امروز تصمیم بگیرید و برای آینده خود برنامه‌ریزی کنید. برای شما و خانواده‌هایتان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.