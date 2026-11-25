به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی ، مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس گفت: راه‌اندازی دفتر رسیدگی به امور و مشکلات اتباع خارجی با هدف تسهیل تردد رانندگان ترانزیت بین‌المللی، ارتقای سطح خدمات حمایتی، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه مناسبات با کشور‌های همسایه خبر داد.

محمد امینی‌فر با اشاره به جایگاه راهبردی این منطقه در مسیرهای واسطه ای بین‌المللی حمل‌ونقل اظهار کرد: تردد روزانه صد‌ها راننده ترانزیت از کشور‌های مختلف، به‌ویژه قزاقستان، ترکمنستان و سایر کشور‌های آسیای میانه، ضرورت ایجاد سازوکاری منسجم و هدفمند برای رسیدگی به مسائل و مشکلات اتباع خارجی را دوچندان کرده است.

وی افزود: در همین راستا، دفتر رسیدگی به امور و مشکلات اتباع خارجی در محل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس راه‌اندازی شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مربوط، زمینه تسریع در پیگیری و رفع مشکلات اتباع خارجی، به‌ویژه رانندگان فعال در حوزه ترانزیت بین‌المللی، فراهم شود.

امینی‌فر با تأکید بر اهمیت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی سازمان در قبال ذی‌نفعان بین‌المللی تصریح کرد: رویکرد سازمان منطقه آزاد سرخس به مقوله ترانزیت، صرفاً محدود به ابعاد اقتصادی و تجاری نیست، بلکه صیانت از کرامت انسانی، رفع دغدغه‌ها و رسیدگی به مشکلات رانندگان خارجی نیز از مؤلفه‌های مهم مسئولیت اجتماعی و رویکرد بین‌المللی این سازمان به شمار می‌رود.

مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس در تشریح محور‌های فعالیت این دفتر بیان کرد: هماهنگی برای ارائه خدمات درمانی به رانندگان بیمار، پیگیری مشکلات ناشی از حوادث و تصادفات رانندگی، تسهیل فرآیند‌های قانونی، بیمه‌ای و قضایی و مساعدت در رفع موانع آزادسازی خودرو‌ها از جمله مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت این دفتر است.

وی ادامه داد: تعامل و هماهنگی با سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشور‌های متبوع اتباع خارجی با هدف پیگیری مسائل کنسولی، فراهم‌سازی زمینه اسکان اضطراری و حمایت از رانندگان در شرایط بحرانی نیز در دستور کار این دفتر قرار دارد.

امینی‌فر با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد در حوزه ورود و اقامت اتباع خارجی خاطرنشان کرد: فعالیت این دفتر در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد و با بهره‌گیری از ظرفیت همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال خواهد شد تا فرآیند رسیدگی به مشکلات اتباع خارجی با انسجام، سرعت و اثربخشی بیشتری انجام پذیرد.

وی همچنین تقویت دیپلماسی مردمی را از دستاورد‌های مورد انتظار این اقدام برشمرد و افزود: رسیدگی مسئولانه و شایسته به مشکلات انسانی رانندگان خارجی، علاوه بر تسهیل جریان ترانزیت بین‌المللی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تصویری مثبت از جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌های همسایه، افزایش اعتماد متقابل و تحکیم پیوند‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.

مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس با اشاره به ارائه گزارش تشکیل این دفتر به استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های خدماتی، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به اتباع خارجی و تقویت تعاملات فرامرزی از جمله رویکرد‌های سازمان در راستای تثبیت جایگاه منطقه آزاد سرخس به‌عنوان دروازه‌ای امن، مطمئن و مهمان‌نواز برای تجارت و ترانزیت بین‌المللی است.