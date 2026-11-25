به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حافظی بیرگانی اظهار داشت: بر اساس آمار عملکردی، میزان تولید برق این مجموعه در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۶ میلیارد و ۱۹۷ میلیون کیلووات ساعت مگاوات ساعت رسید؛ این در حالی است که میزان تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۵ میلیارد و ۸۳۹ میلیون و ۳۵۸ کیلووات ساعت بوده است.

وی با اشاره به اهمیت استمرار تولید برق و نقش این مجموعه در تأمین برق پایدار کشور بویژه با وجود چالش‌های مرتبط با تامین سوخت مورد نیاز واحد‌های نیروگاهی، اجرای تعمیرات سالیانه، رفع محدودیت‌های تولید و اجرای پروژه‌های تعمیراتی متعدد در این نیروگاه را مهمترین برنامه‌های جاری این مجموعه جهت تامین برق مورد نیاز مردم و صنایع بویژه در پیک برق تابستان ۱۴۰۶ عنوان نمود.