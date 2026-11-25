معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوشهر از تمدید ۱۰ روزه مهلت تجهیز ناوگان اتوبوسی به سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) خبر داد و گفت: اجرای محدودیت صدور سند حمل برای ناوگان اتوبوسی فاقد این سامانه از سه‌شنبه ۱۰ آذر اجرایی خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مهدی شهابی با اشاره به ابلاغ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، اظهار کرد: با توجه به درخواست تشکل‌های صنفی بخش حمل‌ونقل مسافری مبنی بر اختصاص مهلت بیشتر برای تجهیز ناوگان اتوبوسی به سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی و همچنین فراهم شدن فرصت لازم برای تکمیل فرآیند نصب و برقراری تبادل اطلاعات با سامانه GPS، مهلت اجرای این طرح به مدت ۱۰ روز تمدید شده است.

وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، از تاریخ ۱۰ آذر، صدور سند حمل برای ناوگان اتوبوسی فاقد سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی مشمول محدودیت خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوشهر با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح، بر تسریع در تکمیل فرآیند نصب و راه‌اندازی سامانه GPS و برقراری تبادل اطلاعات با سکوی هوشمند سازمان راهداری از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و مالکان ناوگان اتوبوسی در مهلت تعیین‌شده تأکید کرد تا از بروز اختلال در روند فعالیت و صدور اسناد حمل ناوگان جلوگیری شود.