به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این رقابت‌ها ۱۲ تیم حضور دارند که در ۳ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه ۲ تیم به همراه دو تیم سوم برتر گروه‌ها راهی دور یک چهارم نهایی شدند. برای اولین بار مسابقات به جای دو سال یک بار هر سال برگزار شد.

برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

یک چهارم نهایی - چهارشنبه ۴ آذر:

ایران (قهرمان دوره قبل) ۶ - ۰ عربستان (استادیوم بان نام خِم آره نا)



برای ایران محمد علی مختاری ۲ گل و علی میر شکاری، سید علی ناظم، داود شکری و سبحان فالح هر کدام یک گل به ثمر رساندند.

تیم ایران (قهرمان دوره قبل) پیش از این در دور گروهی و در گروه دو، ۹ - ۲ تیم افغانستان، ۱۰ - ۲ تیم ویتنام و ۷ - ۲ تیم لبنان را شکست داد و با ۹ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد.

عمان - تایلند

بحرین - لبنان

ژاپن - امارات

تیم داوری ایران متشکل از مهران خلیلی و جواد فلاحی نیز در این رقابت‌ها حضور دارند که پیش از این بازی عمان و ازبکستان را در دور گروهی قضاوت کردند.

در جدول گلزنان راتافونگ نادی از تایلند با ۷ گل صدرنشین شد و مسلم العریمی از عمان و تاکویا آکاگوما از ژاپن با ۶ گل دوم مشترک هستند.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم‌های ایران، عمان و ژاپن اول تا سوم شدند.

در تاریخ فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا تیم ایران با ۴ قهرمانی و ۵ سومی رکورد دار است و تیم‌های ژاپن با ۳ قهرمانی، ۶ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و امارات با ۲ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم عمان با یک قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده چهارم قرار دارد و بحرین نیز یک بار قهرمان و یک بار نایب قهرمان شده است.

تیم ایران ۴ قهرمانی در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ کسب کرده است و ۵ مقام سومی نیز در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ دارد. تیم ایران در سال ۲۰۰۹ نیز چهارم شد و در سال ۲۰۱۹ در یک چهارم نهایی حذف و هفتم شد.