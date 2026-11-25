شمارش حیات وحش در مناطق حفاظت‌شده خامین، دیل و شکار ممنوع اشکر در شهرستان‌های گچساران، باشت و چرام به مدت سه روز انجام می شود.

آغاز شمارش حیات وحش در خامین، دیل و اشکر

آغاز شمارش حیات وحش در خامین، دیل و اشکر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت : شمارش حیات وحش در مناطق حفاظت‌شده خامین، دیل و شکار ممنوع اشکر در شهرستان‌های گچساران، باشت و چرام، از صبح سه شنبه سوم آبان ماه آغاز شده و به مدت سه روز انجام می شود.

عبدال دیانتی نسب، افزود: شمارش حیات وحش در مناطق حفاظت‌شده خامین، دیل و شکار ممنوع اشکر در شهرستان‌های گچساران، باشت و چرام، به مدت سه روز آغازشده است.

وی بیان کرد: این اقدام با حضور ۱۲ اکیپ و ۵۶ نیروی کارشناس و محیط‌بان و همراهی نیروهای بازنشسته، تشکل‌های زیست‌محیطی و طبیعت‌دوستان حیات وحش انجام می شود.

دیامتی نسب ادامه داد: این برنامه با هدف برآورد جمعیت حیات وحش، بررسی وضعیت زیستگاه‌ها و پایش شرایط مناطق تحت مدیریت، از صبح فردا و به مدت سه روز اجرا می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: شمارش حیات وحش در مناطق حفاظت‌شده خامین و دیل و همچنین منطقه شکار ممنوع اشکر، در محدوده سه شهرستان گچساران، باشت و چرام صورت می‌گیرد.