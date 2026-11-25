آغاز شمارش حیات وحش در خامین، دیل و اشکر
شمارش حیات وحش در مناطق حفاظتشده خامین، دیل و شکار ممنوع اشکر در شهرستانهای گچساران، باشت و چرام به مدت سه روز انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت : شمارش حیات وحش در مناطق حفاظتشده خامین، دیل و شکار ممنوع اشکر در شهرستانهای گچساران، باشت و چرام، از صبح سه شنبه سوم آبان ماه آغاز شده و به مدت سه روز انجام می شود.
عبدال دیانتی نسب، افزود: شمارش حیات وحش در مناطق حفاظتشده خامین، دیل و شکار ممنوع اشکر در شهرستانهای گچساران، باشت و چرام، به مدت سه روز آغازشده است.
وی بیان کرد: این اقدام با حضور ۱۲ اکیپ و ۵۶ نیروی کارشناس و محیطبان و همراهی نیروهای بازنشسته، تشکلهای زیستمحیطی و طبیعتدوستان حیات وحش انجام می شود.
دیامتی نسب ادامه داد: این برنامه با هدف برآورد جمعیت حیات وحش، بررسی وضعیت زیستگاهها و پایش شرایط مناطق تحت مدیریت، از صبح فردا و به مدت سه روز اجرا میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: شمارش حیات وحش در مناطق حفاظتشده خامین و دیل و همچنین منطقه شکار ممنوع اشکر، در محدوده سه شهرستان گچساران، باشت و چرام صورت میگیرد.
وی بیان کرد: مشارکت بازنشستگان، تشکلهای مردمنهاد و دوستداران طبیعت در این طرح، نشاندهنده نقش مهم مشارکت اجتماعی در حفاظت از حیات وحش و ارتقای حساسیت عمومی نسبت به محیط زیست است.