با نزدیک شدن به بازه زمانی پرخرید جمعه سیاه شهروندان مراقب افزایش احتمالی فعالیت‌های کلاهبرداری و تبلیغات فریبنده در فضای مجازی باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: با نزدیک شدن به بازه زمانی پرخرید «بلک فرایدی» یا جمعه سیاه شهروندان درباره افزایش احتمالی فعالیت‌های کلاهبرداری و تبلیغات فریبنده در فضای مجازی مراقب باشند.

عیسی پورسلیمی ضمن تاکید بر لزوم هوشیاری شهروندان نسبت به تبلیغات فریبنده در این ایام بیان کرد: کلاهبرداران در بازه‌های زمانی که خرید و فروش افزایش می‌یابد با استفاده از وعده‌های تخفیف‌های غیرواقعی و ارسال لینک‌های ناشناس، سعی در فریب کاربران دارند.

وی تاکید کرد: شهروندان در خرید‌های خود بسیار محتاط باشند و به هیچ عنوان اطلاعات حساس بانکی، رمز پویا و مشخصات شخصی خود را در اختیار سایت‌های غیرمعتبر قرار ندهند.

پورسلیمی هشدار داد: مردم از پرداخت وجه به حساب‌های شخصی و افراد ناشناس که ادعای فروش کالا دارند، خودداری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان اظهار کرد: امنیت جامعه در گرو هوشیاری مردم در مقابل فریبکاران است و پیشگیری از وقوع جرم، با آگاهی و دقت آحاد جامعه در معاملات آغاز می‌شود.

رییس پلیس فتا خوزستان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغی معادل ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال جرایم سایبری کشف و حساب‌های مجرمان مسدود شده و ۱۶۰ میلیارد ریال نیز به حساب مردم بازگشته است.