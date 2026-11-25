نشست بررسی راهکار‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی، بهره‌گیری از آخرین روش‌های ارتقای بهره‌وری و توسعه ارتباط صنعت با مراکز علمی و پژوهشی در شهرستان بناب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست راهکار‌های مدیریت مصرف انرژی، استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در واحد‌های صنعتی و تقویت تعامل میان صاحبان صنایع و مجموعه‌های علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

قادر جباری، رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان شرقی (پژوهشگاه نیرو)، در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مراکز پژوهشی و فعالان بخش صنعت گفت: با تمام توان و از طریق بسیج ظرفیت ادارات و دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری از دانش و تخصص کارشناسان پژوهشگاه نیرو، در کنار صاحبان صنایع شهرستان خواهیم بود تا با شناسایی ظرفیت‌ها و ارائه راهکار‌های علمی و عملی، زمینه کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در واحد‌های صنعتی فراهم شود.

وی افزود: در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های مهم بخش تولید و صنعت کشور تبدیل شده است، باید با برنامه‌ریزی اصولی، استفاده از فناوری‌های جدید و به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریت مصرف، از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم تا روند توسعه صنعتی بناب با کمترین آسیب از محدودیت‌های انرژی ادامه یابد.

جباری با اشاره به اهمیت پیوند صنعت و پژوهش تصریح کرد: امروزه تداوم فعالیت و توسعه صنایع بدون بهره‌گیری از دانش روز، تحقیقات کاربردی و فناوری‌های نوین امکان‌پذیر نیست. ارتباط مؤثر میان صاحبان صنایع و مراکز علمی و پژوهشی می‌تواند ضمن شناسایی راهکار‌های کاهش مصرف انرژی، به افزایش راندمان تولید، کاهش هزینه‌ها، بهینه‌سازی فرآیند‌های صنعتی و ارتقای توان رقابتی واحد‌های تولیدی منجر شود.

رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های متولی و توان علمی پژوهشگاه نیرو، زمینه‌ای فراهم کنیم تا صنایع بناب با کمترین میزان مصرف انرژی، بیشترین بهره‌وری و بازدهی را داشته باشند و مسیر توسعه صنعتی شهرستان در برابر تهدید‌ها و محدودیت‌های ناشی از کمبود انرژی با مانع جدی مواجه نشود.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم نگاه به مقوله انرژی در واحد‌های صنعتی از مدیریت مقطعی مصرف به سمت مدیریت علمی، هوشمند و پایدار تغییر کند؛ چراکه اصلاح الگوی مصرف، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، به‌روزرسانی فناوری‌ها و اجرای راهکار‌های بهینه‌سازی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وابستگی صنایع به انرژی و افزایش پایداری تولید داشته باشد.

در این نشست همچنین بر ضرورت شناسایی واحد‌های صنعتی دارای ظرفیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارائه مشاوره‌های تخصصی، انتقال دانش فنی، بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگاه نیرو و تبدیل دستاورد‌های پژوهشی و راه‌های اجرایی و کاربردی در بخش صنعت تأکید شد.